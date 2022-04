Anna Gómez ya es la jugadora con más partidos en la historia de la sección femenina del Valencia Basket en solitario. En la antepenúltima jornada de LF Endesa ante Durán Maquinaria Ensino igualaba los 139 partidos de Rebeca Cotano. Dos partidos después, en la última jornada ante Kutxabank Araski, la capitana llegaba a 141. Habiendo alcanzado este hito, el club ha facilitado una entrevista con la valenciana sentamos para hablar de pasado, presente y futuro.

Gómez comenzaba confesando que este logro, para ella, "es muy especial". "Desde la primera vez en mi presentación en IMED, cuando me vestí la camiseta y la vi con mi nombre... Es mi ciudad, es de donde vengo y es muy especial".

En esa última jornada en la Fonteta, la valenciana recibió una ovación a la altura de su importancia para la Familia Taronja: "No me doy cuenta y pasan los años y cada vez es más especial ese sentimiento que tengo hacia la afición y el club. Ahora a lo mejor no le doy la importancia que tiene, pero lo veré. Formar parte de la historia de este club y formar parte de esa afición taronja es muy emotivo".

Cuatro años son los que lleva la jugadora en el Valencia BC. Cuatro años en los que la evolución del equipo ha sido a pasos agigantados: "Me quedo con el primer año en Liga Femenina. Conseguimos retos y objetivos que eran casi inalcanzables. Esa Copa de la Reina que perdimos por poco en semifinales contra Girona y también el segundo año, que nos pilló el COVID, un poco menos especial. Fue una situación muy mala para todo el mundo. Ese primer título, la EuroCup que conseguimos, fue muy especial. Disfrutando mucho de esta cuarta temporada, de lo que estamos haciendo".

Tres años como capitana del equipo

De los cuatro años, tres de ellos han sido como capitana del equipo. Gómez admite que "ser capitana de un proyecto como este y teniendo una afición tan grande como la que tenemos conlleva mucha responsabilidad". "Yo creo que es algo que siempre me vino así. Esa responsabilidad, ese mirar por el equipo antes de en Anna jugadora, siempre me ha venido. Tampoco ha sido tan difícil acoplarme a este reto de ser la capitana de Valencia Basket", explica la de Alfara del Patriarca.

La base es la capitana del equipo de su ciudad, donde creció. Aunque técnicamente no se formara en Valencia Basket, sino en Ros Casares. Jugadoras como Claudia Contell o Awa Fam están pudiendo disfrutar de tener minutos en el primer equipo del club en el que han crecido: "Para mí es muy especial verlas jugar, que formen parte del primer equipo. El Valencia Basket y L’Alqueria están haciendo una cosa muy importante. Siempre digo que tenemos que ser una familia todos y esto es parte de la familia: el proyecto, que vengan niños y niñas de L’Alqueria y que esas jugadoras se puedan ver representadas con jugadoras que están empezando a jugar al baloncesto. Es muy importante que ellas estén en primera línea y sean imagen de lo que es Valencia Basket y de lo que va a ser Valencia Basket".

Con tres títulos a sus espaldas, ahora las de Rubén Burgos afrontan la lucha por el cuarto. Gómez asegura que tienen "muchas ganas". "El equipo está 100 % concentrado. Hemos recuperado jugadoras importantes y somos el Valencia Basket. Hemos cumplido objetivos. Ha sido una temporada un poco difícil para nosotras, pero ahora llega lo bueno y el equipo va a estar preparado", concluye la base de 32 años.