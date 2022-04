El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, comentó tras el empate en la ida de los cuartos de final de la LF Endesa, frente al Movistar Estudiantes, que "los dos partidos, al final, son un solo partido de 80 minutos". Según Burgos, ahora su equipo dispondrá de "tres días de descanso para rearmarse".

"Tienes el descanso para rearmarte, de ver qué has hecho mal, de ver qué tienes que mantener, de ver cómo optimizar tus recursos frente al rival y eso es lo que intentaremos hacer estos tres días", añadió.

Para el técnico de Riba-roja, su equipo tuvo "altibajos"."El primero, fruto de nuestra defensa. Creo que no hemos entendido bien las ventajas que buscaba el Estudiantes desde el 2x2, la velocidad de Gretter, que es su mejor generadora y más con la baja de Carter. Tanto ella, como los puntos de continuación de Diallo. Estábamos defendiendo, pero no trabajando en defensa de manera colectiva. Nuestro equipo es siempre responsabilidad de todas, y hoy no estábamos pendientes de ayudarnos. Sí de estar intensas, pero no concentradas en el plan de partido", explicó.

"Hemos vuelto al partido desde defensas alternativas, un poquito de ritmo, porque creo que jugamos mejor corriendo y ahí hemos tenido un tercer cuarto bueno en anotación, hemos conseguido ventaja de diez, pero han aparecido errores de concentración o cansancio o mérito del rival... hemos concedido rebotes, fallado lanzamientos fáciles… Y en ese momento Estudiantes ha querido volver y lo ha deseado", prosiguió con su análisis de este primer partido de 'Playoff'.

"Creo que el resultado refleja la igualdad del partido. Ahora pensamos en recuperarnos y prepararnos físicamente. A pensar en que el jueves, con nuestro público, daremos una mejor versión y espero de más continuidad", terminó en la sala de prensa del WiZink Center de Madrid.