Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, ha repasado la actualidad del equipo, que pasa tanto por el partido de este sábado (18:00 h, Movistar + Deportes 2) frente al MoraBanc Andorra en la Liga Endesa, como por la semifinal de la EuroCup del miércoles 4 de mayo ante la Virtus de Bolonia.

El técnico catalán avisa de la peligrosidad de un partido en el que el rival lucha por evitar el descenso, algo para lo que su equipo "no está preparado" ni acostumbrado, razón por la que prevé que sufrir será inevitable. "Es un partido importante para nosotros, queremos quedar lo más arriba posible, si podemos quedar segundos, segundos... si podemos ser terceros, terceros... Si somos sinceros, es mucho más vital para el rival que para nosotros. Aquí hace muchísimos años que no se sabe lo que es estar jugándose un partido como el que se está jugando el Andorra. Con ese doble sentimiento: tienen una semifinal el martes, pero si pierden este sábado se les complica mucho lo de seguir en la ACB. Tendremos que saber jugar con ellos, recibimos a un equipo que viene a jugarse una final absoluta, y padeceremos seguro", admite Peñarroya.

"El MoraBanc es un rival en una situación complicada. Está viviendo dos realidades, por un lado, en semifinales de la EuroCup con factor cancha, como nosotros, pero, por el otro, en una posición muy incómoda en la Liga y sabiendo que tienen que ganar 3 o 4 partidos de los que quedan. Desde hace unas jornadas han cambiado de entrenador, coincidiendo con sus victorias", añade, antes de proseguir con lo que percibe de los andorranos desde la llegada de Óscar Quintana al banquillo: "Han logrado bajar la anotación del rival en casi 11 puntos de media. Ya eran un equipo atlético, físico, ahora lo son mejorando en defensa. Además, hay en ellos un componente anímico que seguro les hace estar mejor. En Andorra frente al Burgos mostraron una gran actitud y compromiso, deseo y aguante para llevarse un partido que no podían. Y el otro día, igual. Durante 39 minutos fueron por debajo y acabaron ganando y metiéndose en las semifinales europeas. Creo que en lo que se refiere al ánimo, llegan en su mejor momento de los últimos meses".

Peñarroya opina que el hecho de que para los 'taronja' hayan llegado más derrotas con los oponentes considerados, en teoría, asequibles no hace más que probar el hecho de que la Liga Endesa es la más competitiva de Europa. "Hemos perdido partidos de los que, a priori, parecen que son fáciles. Esta competición es la más difícil de Europa. Es una locura. Habrá dos equipos en la Final Four de la Euroliga, dos en la Final Four de la Champions y dos más de la Liga clasificados en las semifinales de la EuroCup. Todo eso habla del mundo. Hay una igualdad muy grande. Es difícil competir en ACB y más para los que compaginamos con Europa. No hay partidos fáciles y aquí no puedes relajarte por venir de un buen partido a Europa. El segundo lo tenemos a una victoria, tiene nueve derrotas, eso hacía tiempo que no pasaba y habla muy bien de nuestra Liga".

¿Llega el Valencia Basket al tramo decisivo en su mejor momento de la temporada?

Cuestionado por si el conjunto valenciano ha alcanzado su pico de rendimiento más elevado en el momento clave del curso, con los títulos de EuroCup y Liga en juego, Peñarroya responde: "Si de aquí dos semanas nos ha ido muy bien en la EuroCup diremos: "¡Qué maravilla de entrenador, cómo ha preparado al equipo! Ha llegado al momento clave a tope". Estamos bien, pero estamos como todo el año. Los jugadores que están, están bien. Lo que pasa es que hemos estado en mucha fase de la temporada sin muchos, o algunos acabando de entrar. Ahora tenemos a alguno que está acabando de entrar tras unas semanas. Eso hace que estemos más compactos, pero seguimos teniendo nuestros problemas con Josep (Puerto) y con Martin (Hermannsson), que los tenemos que cuidar porque aún queda un tramo muy importante en ambas competiciones, y necesitamos que estén".

Josep Puerto sufre un esguince en el tobillo. El plan del cuerpo técnico es que el alero valenciano pueda estar a disposición del equipo, igual que Martin Hermannsson, el próximo miércoles 4 en la semifinal contra la Virtus. "Como es un poco 'animal' parecía que era poco el sábado ante el Fuenlabrada, pero al día siguiente Josep (Puerto) tenía el pie que en muchos casos habríamos dicho que tendría para un mes... Está evolucionando bien y vamos a ver si para principios de la semana que viene se reintegra con el grupo", indicó el 'coach'.

Por último, Joan Peñarroya dijo que lo vivido el miércoles en La Fonteta, donde se citaron 5500 espectadores, se aproxima mucho al ambiente que los técnicos y jugadores desean de la afición. "Y seguro que lo vamos a mejorar el miércoles contra la Virtus. Dicen que van a venir aficionados italianos, yo espero que no se las oiga en La Fonteta", concluyó el preparador de Terrassa.