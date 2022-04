El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, se mostró satisfecho por la victoria lograda por su equipo ante el MoraBanc Andorra pese a no tener continuidad en el juego y por no tener nuevas lesiones de cara al trascendental encuentro del miércoles ante el Virtus Bolonia en la Eurocup y destacó la importancia del buen momento de Bojan Dubljevic en este tramo decisivo de la temporada.

"Lleva unos partidos en los que está mejor y necesitamos a este Dubi en este momento. Es el capitán, leyenda y es diferencial. Con este Dubi tenemos mas opciones de conseguir cosas importantes", destacó en la rueda de prensa.

"Es una victoria importante para seguir en la lucha por las primera posiciones. No hemos estado brillantes ni en defensa ni en ataque, hemos tenido momentos buenos pero no continuidad ante un equipo que venía a plantear un partido con mucha energía", apuntó.

"Hemos dominado con rentas pequeñas y la lectura más importante del partido es la victoria y que no hay ningún jugador más que tenga nada para el partido contra la Virtus", explicó Peñarroya, que dijo que espera poder contar con Martin Hermansson y Josep Puerto para el partido ante el equipo italiano tras ser baja este sábado.

Peñarroya, que llevó al Andorra de LEB 2 a la ACB, no quiso valorar las críticas de su entrenador, Óscar Quintana, a los árbitros. "No voy a entrar. Tengo demasiada deuda con ese club y ese país. Me jode mucho la situación en la que están. Lo único que puedo hacer es desearle lo mejor y que luchen las tres jornadas que tienen aunque cada vez lo tienen más complicado", admitió.

Las críticas de Óscar Quintana

Antes de la rueda de prensa de Joan Peñarroya, Óscar Quintana se mostró muy molesto con la labor arbitral por el supuesto cambio de criterio que a su entender tuvieron los árbitros en el tramo final de su derrota en la pista del Valencia Basket.

"Nos estamos jugando la vida, pido respeto. En este partido no se puede pitar a un nivel, luego bajarlo y luego volver a subirlo. Ha habido un equipo que ha tirado 30 tiros libres y otro que ha tirado 11", lamentó en la rueda de prensa posterior en la que hizo especial hincapié en una falta señalada a Clevin Hannah.

"Si dejas jugar me parece bien pero, de repente, Clevin está apretando el balón y pitan falta. Ha habido contactos mas claros en el otro lado. ¿Cuál es el criterio y por qué se cambia?", añadió. "Se deja jugar y luego se vuelve a pitar, me parece bien pero que nos avisen. Nos jugamos la vida. Todos nos equivocamos pero pedimos respeto, creo que tengo algunos partidos para pedir respeto", apuntó.

Quintana dijo que salieron bien pero que sufrieron cuando ambos equipos introdujeron las rotaciones, especialmente en el rebote, pero alabó la reacción en la segunda parte en la que pudieron correr y competir.

El técnico dijo que se deben concentrar en el trascendental partido ante el Fuenlabrada de la próxima jornada pero admitió la dificultad de hacerlo antes de disputar el martes la semifinal de la Eurocopa.

"Vamos a concentrarnos en Fuenlabrada, es el siguiente. Tenemos que ser capaces de ganar con nuestra gente. La Eurocup yo pensaba que iba a ser un problema pero nos ha ayudado. Ahora ya es diferente pero aunque el martes diga que es un entreno voy a estar predicando en el desierto porque los jugadores tienen su corazoncito. Pero para mi el partido importante es el del sábado, que me perdone el club, la afición y el país", concluyó.