Joan Peñarroya tiene claro que el partido de este miércoles ante la Virtus Bolonia en la semifinal de La Fonteta es el más importante de la temporada hasta la fecha y admite que lo afrontan con la máxima ilusión y con el deseo de que la afición les ayude a derrotar a un equipo muy reforzado respecto al de la primera fase. "Es un partido muy ilusionante, jugar unas semifinales de EuroCup aquí en la Fonteta y ante un rival de la entidad de la Virtus convierten el de este miércoles en un día grande. Un partido de máxima dificultad, creo que llegamos bien, con las ideas claras, físicamente mejor que en otras ocasiones, lo cual no quiere decir que lleguemos perfectos. Pero ayer Martin y Josep pudieron realizar una parte del entreno y aunque no estén al 100% quieren estar y ayudar en lo que puedan al equipo. Ante un rival que si en los partidos de Liga Regular que jugamos contra ellos ya era un roster importantísimo, con la incorporación de Hackett y Shengelia tienen un roster de nivel máximo en cualquier competición fuera de la NBA, que podría jugar perfectamente una Final Four de la Euroliga y que tienen un entrenador histórico también.

La Fonteta: la fortaleza de Europa contra la Virtus de Bolonia Respecto a las victorias taronjas en los dos precedentes de esta temporada ante los de Sergio Scariolo, destaca que "nos sirven para conocer mejor a muchos de sus jugadores y para conocer la dificultad del rival, pero ni ellos tenían a todos los jugadores ni nosotros tampoco. Tienen jugadores muy físicos, que con su buena defensa impiden muchas veces que el rival tenga la fluidez habitual". Respecto al papel que pueda jugar la afición, añade que "en la pista van a ser cinco jugadores de la Virtus contra cinco nuestros, pero espero que La Fonteta esté a tope y que los aficionados nos den ese plus cuando nos haga falta". Tifo y fuego en La Fonteta para la 'final' contra la Virtus de Bolonia Además, tiene claro que se puede pasar por algún mal momento durante el partido. "La clave será no desfallecer. Sería raro que en un partido así la brillantez de los ataques se impusiera a las defensas, pero hay que estar preparados para afrontar diferentes momentos dentro del partido si queremos ser finalistas". Partido especial en el banquillo No oculta tampoco Peñarroya que estos partidos son también especiales para los entrenadores. "A nivel personal estoy bien, cuando vine a València era para poder afrontar y disfrutar de partidos como este".