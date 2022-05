El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, se mostró muy satisfecho por el pase a la final que lograron este jueves ante el Spar Girona y dijo que eran conscientes de que "no se iba a sacar sin sufrir".

El entrenador señaló que eran conscientes de la posibilidad de perder la renta de 12 puntos que tenían de la ida y que trabajaron con el plan previsto cuando el Girona se puso a diez en varias ocasiones.

"Habíamos trabajo en los días previos con la opción de que el Girona nos pusiera contra las cuerdas. Habíamos pensado todos los supuestos y hemos ido al archivo y lo hemos rescatado. No hay varitas mágicas a 2000 pulsaciones. Hemos ido al plan que teníamos", afirmó.

"En los momentos en los que han amenazado la ventaja ha sido más por falta de acierto pero sobre todo de agresividad. Pero creo que hemos sido fieles a nuestro estilo, las jugadoras han cumplido muy bien el plan pero teníamos un equipazo de Euroliga enfrente", afirmó Burgos, que subrayó el valor del final de temporada que están realizando tras haber salido "tocadas" de la Copa de la Reina, precisamente, en La Fonteta y contra el Girona.

No obstante, pensando ya en la final que arrancará este domingo 8 de mayo en Salamanca, el entrenador de Riba-roja confía plenamente en las opciones de sus jugadoras: "Creo que podemos pensar en competir al máximo contra Salamanca y tener opciones".

Por su parte, el técnico del Spar Girona, Alfred Julbe achacó la eliminación a la derrota en el partido de ida en su propia pista. "Se pierde más en ese encuentro", explicó.

"Es un partido dentro de una eliminatoria, los puntos cuentan y hoy ha tenido mucho que ver el primer partido. Los 12 puntos estaban presentes en todo y en ese partido es donde perdimos más la eliminatoria, en los momentos en los que nos dejamos ir y fallamos muchos tiros", lamentó.

"El partido ha sido duro, difícil, como tiene que ser. Es difícil jugar contra ellas y tener que levantar 12 puntos", se resignó.

El técnico no quiso poner nota a su equipo y dijo que la valoración se ha de hacer fuera. "Hemos estado muy cerca de cosas muy bonitas. Los covids y los postcovids han sido una bomba. Ojalá el Girona se pueda exigir a este nivel, pero se tendrá que esforzar mucho por aguantar el tirón, llegados a este punto lo importante es ganar y cuando no se hace a mí me cuesta mucho", admitió.