Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket, ha valorado en la sala de prensa de La Fonteta cómo se presenta para su equipo la final de la Liga Femenina Endesa, que arrancará este domingo (16:00 h, Teledeporte) contra el Perfumerías Avenida de Salamanca. El técnico refirma la "satisfacción y orgullo por estar en una final contra un superequipo".

"Perfumerías Avenida de Salamanca ha disputado casi todas las últimas finales y la gran mayoría las han ganado. Va a ser un reto bonito en el que tenemos que cambiar el 'chip' por el formato. Venimos de dos eliminatorias a ida y vuelta, iguales a las de la EuroCup, con el factor cancha a favor. Ya no tenemos el factor cancha, es un playoff puro y duro, tenemos que disputar cada partido a 40 minutos, a sumar un punto... Vuelve a haber más periodo de preparación entre el primer y segundo partido. Esperemos potenciar nuestras fortalezas, es un rival que conocemos bien, intentaremos ir a un final ajustado, el año pasado hubo prórroga. No sería una mala noticia que se repitiera porque significaría que tendríamos opciones de ganar", analizó Burgos.

A continuación, el entrenador 'taronja', que confirmó que las 12 jugadoras que jugaron las eliminatorias contra el Estudiantes y el Girona estarán aptas para el primer choque de la final a tres choques, contestó a las siguientes preguntas:

- ¿Presiente más ganas en el ambiente de ganar esta final contra el Perfumerías Avenida que el año pasado?

Noto ganas y que el equipo cada vez arrastra más gente, en las gradas, en las gradas, en los viajes... y eso es fantástico. Es el reconocimiento que las jugadoras tienen en la ciudad, algo muy positivo. Las ganas siempre las hemos tenido desde el primer día, desde que ascendimos. Siempre hubo el gen competitivo, incorporamos jugadoras muy ganadoras al 'roster', queremos subir un último peldaño, la Liga es un título que no tenemos y nos haría mucha ilusión. La afición que tenga claro que conseguimos un paso importante de crecimiento y madurez tras una temporada muy complicada, pero no era el techo, el techo será intentar ganar la Liga

- ¿Cómo calificaría la ayuda del público en La Fonteta frente a un duro Spar Girona y qué importancia tendrá en la final, teniendo en cuenta que solo se podrá disfrutar de un partido en València?

Nuestras jugadoras cuando más necesitaban el apoyo lo tuvieron y eso les dio alas, ímpetu y fue recíproco. La grada contagió a la pista y la pista a la grada, eso es un plus. Decimos que las cosas hay que ganárselas en la cancha, pero lo que pasa alrededor, ver el color 'taronja' en un día laborable a las 19:00 h -yo vine antes de las 16:00 h y ya había gente esperando al equipo-... esos días son los grandes, en los que no te puedes dejar ni una gota de esfuerzo porque esa persona que viene a verte, a lo mejor, es el único día que puede venir. Ha dado su 100 % por venir, para la jugadora cada día tiene que ser único, dar el 100 %, porque la gente que viene nos da mucho con esfuerzo

- ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que Teledeporte, finalmente, no televisará la semifinal contra el Girona, a pesar de haberlo anunciado previamente, lo que había provocado adaptar el horario del partido a la televisión? ¿Comparte la rabia de alguna jugadora y que es una "falta de respeto"?

Sí. No gana nadie. Ni la televisión, ni los que juegan, ni el público. No pillo lo ocurrió. Desde mi lógica, no lo pillo, decir que lo televisan y luego no televisarlo, igual si no lo quieres televisar tú, lo quiere televisar otro...

- ¿Aumenta la presión en la víspera de la final de la LF Endesa, sobre todo, jugarse ante el mismo rival con el que se perdió la de la temporada pasada?

No sentimos presión en la final, ni el año pasado, ni en este. Normalmente, los cabezas de serie sí tienen la mochila de la presión contra un equipo que está por detrás, cuando juegas contra equipazos como Girona, Venezia, como será con Salamanca, presión ninguna... Noto en el vestuario muchas ganas, ilusión. El fracaso sería no dar el 100 %, sería para estar enfadadas y no satisfechas con la final. Si el rival te gana con un 100 % mejor que el tuyo, le das la mano y le felicitas... Si tu 100 % te daba para vencer y no lo has dado, es ahí donde tienes que estar preocupado. Ilusión, deseo, tenemos todo, presión, no. El equipo que tiene más títulos y una trayectoria muy difícil de igualar en esta competición es Salamanca. Nosotras, es la cuarta temporada en LF1, la segunda final... han venido rápidas, sí, todos nos acostumbramos a lo bueno, vamos a ponerlo en valor, a disfrutarlo y a intentar ganarlo al 100 %

- ¿Qué aprendizaje, en cuanto a lo baloncestístico, se puede extraer de la final de 2021 con el Salamanca?

Muchas cosas, continuidad en el staff y 'roster' rival, en nuestro equipo, situaciones de equipo, individualidades, aprendimos y espero que lo pongamos en práctica y nos sirva para tener un pequeño plus. El resultado de la final no se decantará en dos detalles tácticos. El equipo que imponga su estilo, llegué con más energía, convicción y piernas, será el que se lleve la eliminatoria