La final de la Liga Femenina Endesa aterriza en La Fonteta: escenario en el que las jugadoras del Valencia Basket se han conjurado para empatar este jueves el combate por el título con el Perfumerías Avenida y, así, forzar el tercer y definitivo asalto, que se jugaría el domingo en Salamanca. "Debemos amplificar nuestro deseo de ganar y de creer en la victoria. No solo llegar a la final y ya... Tenemos toda la ambición del mundo de lograr el título para nuestro club, nuestra afición y para seguir creciendo", afirma Rubén Burgos, entrenador ‘taronja’, que detalla como la conjura del equipo ha consistido "estos tres días" en "desearlo más y prepararnos mejor".

El técnico del Valencia BC prefirió no avivar la polémica encendida en el primer partido, en el que Raquel Romo, asistente de Roberto Íñiguez, descalificado previamente, pidió tiempo muerto a falta de diez segundos con la victoria de las salmantinas, claramente, decidida (55-44). Más tarde, Íñiguez se atrevió a opinar, sin nombrarla, que una jugadora ‘taronja’ «hace 20 faltas en cada partido» en un intento de condicionar a los árbitros del encuentro de esta noche. "Cada uno puede decir lo que quiera. Del Salamanca, lo único que me interesa es cómo juegan, romper su defensa y colapsar sus individualidades y su juego en equipo. Mi equipo y yo estamos centradas en el baloncesto y en hacer mejor las cosas que dependen de nosotras", responde Burgos, antes de aclarar lo vivido tras el controvertido tiempo muerto: "Le quedaban tiempos y tiene todo el derecho del mundo. Nosotras defendimos en zona 2-3, sin movernos, intentando que la jugada no les sirviera para el futuro. Al acabar a Raquel, con la que tengo muy buen trato, le di la enhorabuena. Después de la rueda de prensa me preguntó si me había molestado el tiempo y le dije que no, sin más. Espero ayudar a suavizar la crispación y focalizarnos en el basket".

La 'marea taronja' debe ser la sexta jugadora

En el primer duelo jugado en el Würzburg, el ambiente generado por la afición local sumó en beneficio del Perfumerías Avenida en "algunas decisiones, pérdidas de balón o precipitaciones". "A veces, fueron fruto de su defensa, pero también de la tensión de una final y de ese clima que te lleva al límite. En casa ese límite juega a tu favor y ahora nos hará tener más confianza", argumenta el entrenador del Valencia BC. El papel de la afición se presume "clave" en busca del 1-1. "Se puede igualar o mejorar lo de Salamanca, nuestro pabellón es más grande y nuestro público superfiel. El club ha hecho todo para activar ese apoyo extra. A nuestras jugadoras les gusta jugar en casa. Siempre ha habido una gran comunión entre el equipo, la afición y la ciudad por el esfuerzo y las señas de identidad. Tu entorno, donde trabajas día a día y quieres mostrar tu mejor versión, siempre te da un plus", indica Burgos.

Este jueves, La Fonteta puede registrar una asistencia récord en función de la respuesta que ofrezcan los abonados. La cantidad de entradas vendidas al público en general, al precio de 15 euros, rondaba las 2000. Las entradas más elevadas de la temporada se vivieron en la final de la SuperCup frente al Ekaterimburgo (3812 espectadores), en los partidos de LF Endesa contra el Salamanca (3572) y el Girona (3500 y 3235) y en los duelos frente al Zaragoza y el Girona (4500) de la Copa, donde la presencia de la afición rival es más numerosa.

Este 12 de mayo, el equipo necesita el impulso de una ‘marea taronja’ que le insufle confianza para mejorar los pobres porcentajes de tiro de hace cuatro días, cuando se vio condenado por el escaso 22 % general y, aún peor, un cero de 14 en triples.

El plan táctico del Valencia BC pasa por inyectar de dinamismo el ataque, y que los puntos de Rebecca Allen, Marie Gülich y Cris Ouviña puedan ir minando la férrea defensa visitante. En defensa, la mejora consistirá en frenar a Kahleah Copper, autora el domingo de 20 puntos.

La ‘familia taronja’ recibirá a su equipo a las 18:45 h en la puerta 3, y se fundirá con él en su misión de alargar la lucha por la Liga Femenina y, con ello, evitar que el Perfumerías Avenida de Salamanca, actual campeón de Copa, celebre un segundo título en València.