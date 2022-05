Joan Peñarroya, presente en la mesa de Cuestación contra el Cáncer en la que ha participado en la mañana de este jueves el Valencia Basket, ha fijado el objetivo de cerrar la liga regular el sábado frente al Monbus Obradoiro (20:45 horas) en la tercera posición de la tabla. Una posición que, tras la última derrota del Joventut de Badalona, está en la mano del equipo 'taronja'.

Tanto la victoria en tierras compostelanas como un nuevo tropiezo del Joventut, que juega en la cancha del Bitci Baskonia (18:00 h), garantizará la tercera plaza de la Liga Endesa. "Intentaremos hacer un buen partido, ganar, coger confianza y si podemos ser terceros, mejor que cuartos. No podremos buscar el rival en cuartos de final porque no dependerá de nosotros. Con el año que hemos pasado, no está mal ir a por la vigesimosegunda victoria", agregó.

Cuestionado por si entre sus planes está el de continuar el próximo año en el banquillo de La Fonteta y, en consecuencia, volver a participar en València en causas como la Cuestación contra el Cáncer, Joan Peñarroya contestó: "Mi deseo es que mucha gente haga el donativo, que esta es una causa que nos afecta a todos. Todas las familias nos vemos con casos de esta terrible enfermedad, así que toda ayuda sea buena. Por lo demás, ahora tenemos un 'Playoff', lo más bonito y más importante de la temporada. Parezco esquivo, pero quiero hacer un gran 'Playoff', ojalá lo hagamos muy bien y acabemos muy tarde la temporada, porque el equipo lo merece".

Por otro lado, para el entrenador del Valencia Basket, el hecho de que la Euroliga no garantice una plaza, por ejemplo, al campeón de una liga tan poderosa en Europa como la española "no es bueno" para el baloncesto. "Cuando ganasteis la Liga, tras un golpe duro en la EuroCup, si jugabas las semifinales ibas al año siguiente a la EuroLeague. Ahora, ni ganando la Liga. Esto está montado así por los que mandan, los jefes y los que toman las decisiones. Lo deportivo no es lo que más prima. Yo soy de los que piensan que es importante que haya proyectos sólidos, pero que un equipo pueda ganar su liga y no tenga opción de ir a jugar la mejor competición de Europa, a ojos de todo el mundo y para la salud de este deporte, no es bueno. Aunque, es lo que hay y lo sabemos desde el principio, de poco sirve lamentarse y buscar explicaciones", argumentó.

Por último, el técnico 'taronja' no quiere poner a notas a su equipo hasta "final de curso". "Debemos ser un equipo y un club ambicioso. Estamos donde tenemos que estar. Nos habría gustado jugar la final de la EuroCup, perdimos un partido muy igualado en los cuartos de la Copa... 21-22 victorias en la liga regular es un buen número, pero lo que importa es lo que viene ahora, tendremos el factor cancha a favor por la posición en la liga, vamos a ver si somos capaces de ir avanzando", finalizó.

Tobey, duda ante el Obradoiro por molestias en la espalda

Joan Peñarroya confirmó que Martin Hermannsson continuará de baja hasta el comienzo del 'Playoff' e informó de que Mike Tobey, por unas molestias en la espalda, no se entrenará este jueves con el grupo y es duda para el choque del sábado en Santiago de Compostela frente al Monbus Obradoiro en la jornada 34 de la Liga Endesa.