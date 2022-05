El futuro de Joan Peñarroya en el Valencia Basket sigue estando en el aire después de que el técnico rechazara las dos primeras propuestas que le presentó el club, por lo que habrá que esperar hasta final del playoff para que ambas partes vuelvan a sentarse y definir si el catalán seguirá en el cargo o no. Una situación de incertidumbre que hace que Peñarroya esté también en el punto de mira de otros clubes de Euroliga como el Baskonia e incluso de la selección española, según informa 'Encestando'.

La coincidencia de las ventanas FIBA clasificatorias en noviembre y febrero con los partidos de una Euroliga que no se detiene es un problema tanto para el club de Sergio Scariolo, la Virtus Bolonia, como para la selección y es ahí donde pueden entrar otras alternativas como la de Peñarroya, aunque el propio Scariolo ha dejado claro este martes que su intención es cumplir el contrato que tiene con la Virtus y con la Federación Española, aunque haya que poner todos de su parte que lo pueda compatibilizar.

"No sé de dónde vienen estos rumores y no suelo comentarlos pero de todos modos, y aunque sea por una vez, quiero aclarar que: Mi contrato con Virtus establece explícitamente por escrito que puedo participar en las ventanas de la selección. Y mi contrato con la Federación Española de Baloncesto no prevé ningún tipo de salida y ese contrato se extiende hasta el final de los Juegos Olímpicos de 2024″, dijo Scariolo en declaraciones a Eurohoops. Y puso a Igor Kokoskov como ejemplo de lo factible que es en realidad si todos los lados se comprometen.

“Además de haberme reafirmado, me parece sumamente ofensivo llegar a dudar de que personas de la credibilidad y seriedad de mis directivos puedan considerar algo diferente a cumplir con la letra del contrato y con la palabra dada. Eso no significa que con un buen trabajo logístico y la armonización del calendario podamos hacer exactamente lo que hizo Igor Kokoskov durante dos años en el Fenerbahce. Eso podría limitar al máximo la coincidencia de mi presencia en el club y la selección”.

El Eurobasket es el próximo reto

La presencia de Scariolo en el próximo Eurobasket de septiembre parece segura, pero su continuidad o no más allá de este evento debe confirmarse lo antes posible para que la Federación Española presidida por Jorge Garbajosa, busque otras alternativas, con Peñarroya como uno de los que más gusta si finalmente no renovara con el Valencia Basket.

