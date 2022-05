El técnico del Valencia Basket, Joan Peñarroya ha comparecido en rueda de prensa para analizar el debut de su equipo este martes ante el Baskonia en el primer partido de cuartos de final de los playoff ACB. Una rueda de prensa en la que inevitablemente el tema estrella ha sido su continuidad o no en el Valencia Basket tras las informaciones apareceidas en los últimos días que hablan de un claro interés por hacerse con sus servicios precismante del Baskonia, su rival en cuartos. Peñarroya se mostró hermético y tajante y quiso cortar de raíz todos los rumores: "En esta semana parezco la Pantoja, estoy en todas las redes sociales, salgo en todos los lados, pero lo cierto es que no ha cambiado nada, todo está igual que hace dos o tres meses". Peñarroya que calificó de "auténtica locura" todo el baile de informaciones aparecidas en medios y redes en los últimos días, afirmó que de momento está centrado al cien por cien en los playoff: "No soy nuevo en este negocio pero me molesta que no se esté hablando de que estamos a 24 horas de debutar en el playoff, que es algo por lo que hemos trabajado durante muchos meses. Que no se hable de si Valencia Basket va a jugar la Euroliga".

Baskonia ofrece dos años a Joan Peñarroya El técnico taronja reiteró que de momento no va a haber cambios en su situación respecto al club: "hace unos meses durante las ventanas FIBA sí hice un break para hablar con el club de mi futuro pero no se dieron las circunstancias. Pero la verdad es que un entrenador hasta que acaba la temporada dedica muy poco tiempo a pensar en su futuro". Sobre la posibilidad de que el Valencia Basket sea uno de los equipos beneficiados por las plazas vacantes de los equipos rusos en la Eurolilga, Peñarroya destacó: "si hay plazas de wild card, una de ellas, desde luego, debería ser para Valencia Basket", aunque afirmó que la presencia o no del Valencia Basket en la máxima categoría europea, no es determinante para su futuro en el Valencia Basket: "no es un factor que haya cambiado nada". Sobre el partido de este martes ante el Baskonia auguró un partido complicado: "son un equipo que está haciendo su mejor baloncesto en las últimas semanas, tienen un potencial muy grande desde el tiro de tres puntos. Son un equipo que maneja muy bien las transiciones, corren muy bien el campo y además con su defensa, impiden la circulación de balón. Vamos a tener que estar muy concentrados y agarrarnos a los pequeños detalles que pueden ser clave. Confiamos en contar con el apoyo de toda nuestra afición". Sobre el estado de la plantilla, le preoucpa el estado en el que llega Martin Hermannsson: "ha vuelto a entrenar con el grupo pero llevaba 3 semanas parado, sin hacer nada de pista y veremos hasta qué punto está recuperado". Otro factor en este caso alegre pero que también puede mermar el estado físico de sus jugadores es la reciente paterenidad de los dos capitanes: Van Rossom y Dubljevic: "todos sabemos que los primeros días no son fáciles, se duerme poco, pero confío en su profesionalidad y en que lo darán todo en la pista". Sobre los objetivos del Valencia Basket, se muestra ambicioso: "nuestra meta es ganar títulos, afrontamos el playoff con la máxima ambición".