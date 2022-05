El Valencia Basket ha querido agradecer de forma especial a Anna Gómez "su entrega, dedicación, trabajo y profesionalidad durante los cuatro años en los que ha llevado la camiseta taronja siendo, además, la capitana del equipo". Una etapa que ahora termina tras concluir su contrato.

La valenciana apostó por el club en el año del ascenso en la temporada 2018/19, siendo una jugadora vital tanto dentro como fuera de la pista desde el primer momento, consiguiendo en esa primera campaña la clasificación para la Copa de la Reina y llevando al equipo hasta semifinales de la LF Endesa. Unas semifinales que traían el billete para disputar la primera EuroCup Women la temporada siguiente. Después de una campaña en la que la situación sanitaria no permitió finalizar las competiciones, llegaba la histórica temporada 20/21. La capitana contribuyó a levantar el título de la EuroCup Women, el primero en la historia de la sección femenina, y alcanzar las finales de Copa de la Reina y LF Endesa. En esta pasada temporada también levantó los títulos de Supercopa LF Endesa y SuperCup Women y llegó con el equipo a una nueva final de liga.

Anna cierra esta etapa en el Valencia Basket como la jugadora con más partidos (143), la máxima asistente (461), la 4ª en rebotes (468) y 4ª en robos (111). Unos números que demuestran la magnitud de su figura y la huella que deja en la historia del club y en la Afición Taronja.

El club quiere "desearle la mayor de las suertes en sus nuevos retos profesionales y recordarle que las puertas del Valencia Basket están abiertas para ella", pues siempre formará parte de la 'Familia Taronja'. "¡Gracias por todo lo que nos has dado, Anna!".

Estas son las palabras íntegras de Anna Gómez tras poner fin a su vínculo contractual como jugadora del Valencia Basket:

"Recuerdo muchos momentos, sobre todo, el primer año, que parecía que cuando ganábamos era como ganar un título y veníamos al vestuario y lo celebrábamos, nos hacíamos la foto de rigor. Con lo que más me quedo es con todas las compañeras que me han hecho ser mejor persona, mejor jugadora, y a las que estoy eternamente agradecida por vivir esto con ellas.

El título de la EuroCup Women fue el mejor momento... Esto lo hemos creado entre todos. Siempre hablo de las jugadoras de cuando empezó el proyecto... María Pina no podía estar lejos de mí en este momento (levantando la Copa), es una grandísima persona, jugadora, gran amiga, entonces, lo compartimos... todo lo vivido con ellas fue muy bonito, especial y quedará para siempre en mí.

Ha sido muy especial, vivir lo que he vivido con la afición, todo su apoyo... No sé, no tengo más palabras, lo siento (se emociona)... Tenemos la mejor afición de Europa, lo he dicho y lo sigo diciendo. Lo que hemos creado entre ellos y yo nos lo hemos ganado en la pista... El último partido fue muy especial, increíble, no tengo más adjetivos... Para mí, que crecí aquí, jugar en La Fonteta me pone muy orgullosa por todo lo conseguido, ver el pabellón así fue un espectáculo.

Estar en la historia de este club es increíble. La conexión de la afición conmigo es especial, nos la hemos ganado los dos, la vivo con intensidad, les tengo mucho cariño, es la familia taronja y eso siempre va a quedar ahí, para mí, van a estar siempre, serán parte de mi vida.

'Familia Taronja' han sido cuatro años espectaculares, muchas gracias por hacerme vibrar, sentir, por todo vuestro cariño, amor y respeto hacia mí y mi familia, y deciros que vamos a seguir disfrutando de este proyecto, animando, y yo seré uno más.

Muchas gracias por los cuatro años, eternamente agradecida".