Jasiel Rivero, máximo anotador en el segundo partido de la eliminatoria entre el Valencia Basket y el Bitci Baskonia (82-89), considera clave el factor cancha para este lunes poder ganar en el tercer duelo y avanzar a las semifinales de la Liga Endesa.

"Este es uno de los partidos soñados. Cuando uno trabaja a principio de temporada quiere llegar a los 'Playoffs', a estos partidos tan importantes. Va a ser un momento lindo, agradable, sin duda, un partido muy disputado que creo que lo vamos a ganar con la afición", indica el ala-pívot cubano.

Según Rivero, la "intensidad" desde el comienzo es uno de los objetivos que se marca el equipo para aumentar sus opciones de victoria. "Si jugamos a los que queremos jugar, tenemos muchas más posibilidades. A veces, el factor de la intensidad, el entrar a la cancha con mucho deseo, es lo que nos favorece, así que tenemos que seguir esa línea para poder ganar", comenta el hombre que hizo 27 puntos en el Buesa Arena.

El exjugador del San Pablo Burgos acostumbra a sorprender con peinados especiales en las grandes citas. Este lunes, seguramente, el look de Rivero no defraudará a sus fans. "Siempre hay cositas nuevas, que las tengo guardadas. Las saco en el momento que hay que sacarlas", sonríe.

Por último, Rivero mostró su satisfacción al conocer que no quedan entradas para el público en general. A la espera del mejor ambiente posible en las gradas de La Fonteta, el jugador anima a aquellos abonados que no vayan a poder acudir a la cita (lunes 30, 21:00 h) liberen su asiento. "¡Qué bueno que no queden entradas. Las personas que no puedan ir, por favor, que liberen su asiento para que la cancha se llene a tope", concluye.