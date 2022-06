Cuando todo hace prever que el Valencia Basket en los próximos días hará público qué técnico relevará a Peñarroya en el banquillo, uno de los principales candidatos, Pedro Martínez ha encendido las redes dando un sorprendente 'like' a un comoentario de una aficionada taronja que ruega que Martínez no vuelva a València: "No sabes la de veces que le estoy pidiendo al Universo que no venga Pedro (lo siento Pedro, sin acritud ) pero no creo en las segundas partes (bien me hubiese venido recordármelo a mí misma con mi ex ", afirma esta aficionada.