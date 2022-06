🗣️🧡

𝙃𝙖𝙗𝙡𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙣 @mary_gulitsch



Cas 👉 “El ambiente y el Club son muy buenos para mí” https://t.co/ZzwyrEMbbj



Val 👉 “L'ambient i el Club són molt bons per a mi” https://t.co/Hi4nYcorU2



Eng 👉 "Atmosphere and Club are very good for me"https://t.co/g6tMUwGk3u pic.twitter.com/Kj48JT3vsQ