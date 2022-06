Álex Mumbrú, el nuevo ‘coach’ del Valencia BC para las tres próximas temporadas, trabaja ya junto a la dirección deportiva en la confección de la plantilla 22/23. En sus primeras declaraciones como técnico ‘taronja’, el ex del Bilbao considera que el equipo cuenta con una "base importante" de jugadores con contrato, a la que habrá que añadir "los fichajes que puedan hacerse".

Los planes deportivos pasan por realizar cuatro o cinco incorporaciones. A día de hoy, la de alero es la posición mejor cubierta con Xabier López-Arostegui y los valencianos Víctor Claver y Josep Puerto. Se busca base, un exterior anotador que complemente a Klemen Prepelic, un ala-pívot para acompañar a Jaime Pradilla y Jasiel Rivero y un pívot que supla los 213 centímetros que se van con Mike Tobey y ofrezca competencia a Bojan Dubljevic.

"Habrá que acabar de ajustar la plantilla con los fichajes que puedan hacerse, con los retoques que haya que hacer". El entrenador barcelonés, de 43 años, se refiere a reforzar "una base de jugadores importantes, y que han hecho un buen año". "Y que son referentes para el club. Será importante acompañarles bien y acabar de cerrar una buena plantilla", agrega Mumbrú.

En cuanto a los referentes, Sam Van Rossom, segundo capitán, tiene opciones de seguir un año más con Mumbrú en el banquillo. Este movimiento limitaría la necesidad de reforzarse con un solo base en lugar de con dos. Un relevo para Martin Hermannsson, al que no se le ejecutará el año opcional con las condiciones firmadas. El perfil que se quiere es el de un ‘playmaker’ titular con buen tiro.

La versatilidad de Nenad Dimitrijevic y López-Arostegui provoca que cualquiera de los dos pueda ayudar en el ‘2’ del escolta.

Una vez se oficializó su llegada al banquillo, Álex Mumbrú conoció las instalaciones de la Fonteta y L’Alqueria, desde donde puso de manifiesto la "ilusión" con la que aterriza en València: "Llego con muchas ganas de cogerlo, con una ilusión tremenda de estar aquí. Es un proyecto muy ambicioso al que llego con muchas ganas, en el que todo el mundo está volcado. Se nota por cualquier lado en el que vas. Si esas cosas se juntan, hacen un buen cóctel para venir aquí".

Precisamente, esa ambición por crecer junto al club, como hizo durante cuatro años en Bilbao, decantaron la apuesta de los dirigentes en su favor con un contrato largo. Mumbrú no duda de que su adaptación será rápida. "Va a ser fácil, me están poniendo todas las facilidades, va todo muy bien. La gente se está volcando en que me adapte lo antes posible, e intentaremos que sea rápido", comenta.

Para acelerar la integración, Mumbrú conoce a dos personas en el Valencia BC con las que compartió vestuario en la Selección: Fernando San Emeterio y Víctor Claver, de los que dice: "Fernando y Víctor son gente a la que conozco, con la que he compartido vestuario como jugador. Y también hay gente de club a la que conozco, al final son muchos años dentro del baloncesto y eso hace aún más fácil la adaptación".

Cuerpo técnico de continuidad con San Emeterio, Juan Maroto y Javi Vilaplana

San Emeterio, referente del equipo seis temporadas, continuará en el ‘staff’ como asistente, cargo en el que se estrenó la pasada campaña tras su retirada de las pistas. Como en las últimas temporadas, el segundo entrenador seguirá siendo Juan Maroto, y Javi Vilaplana realizará también las funciones de asistente a las órdenes de Álex Mumbrú.