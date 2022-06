El ala-pívot del Valencia Basket Jaime Pradilla ha realizado un balance a su temporada 2021/22, la que ha supuesto su consolidación en la élite del baloncesto nacional. "Ha sido un paso grande el que me ha tocado dar por una serie de circunstancias, porque hemos tenido muchas lesiones. Pero, al final, contento con el trabajo que he podido hacer. Y a seguir trabajando para el año que viene seguir dando pasitos", valora el zaragozano.

El interior maño considera que he dado "un paso en los momentos importantes en los que el equipo y el Club lo necesitaban". "Y he ayudado en todo lo que he podido. En la pista lo que más me representa es que soy un jugador luchador y que nunca paro de hacer cosas. Las cosas han ido bien, estoy contento con poder haber ayudado al equipo en lo que haya podido", agrega un jugador que ha cumplido con creces con los objetivos personales que se marcaba antes del comienzo de una larga campaña.

Sobre el curso que acaba de terminar, Pradilla recapitula que "ha sido, por una parte, una temporada buena en las ligas regulares, siendo segundos en EuroCup y terceros en Liga Endesa". "Y en esas ligas regulares hemos tenido partidos que hemos sufrido hasta el final y hemos sacado partidos muy importantes. Y luego en los partidos importantes de verdad es el momento en el que igual no hemos estado a la altura. Puede pasar, pero en el momento que nos ha pasado y en el lugar en el que nos ha pasado, que es en nuestra casa y delante de nuestra afición duele más. Y parece que haya sido una temporada peor de lo que ha sido", analiza Pradilla.

La temporada de su estreno en la Selección Absoluta

La 2021/22 también fue la temporada en la que Pradilla se estrenó como internacional absoluto con el equipo nacional. Con las ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina y el EuroBasket en el horizonte, el '4' 'taronja' sueña con ser uno de los elegidos para la cita de septiembre: "Ojalá se den las circunstancias y pueda estar. Sé que hay muchos jugadores que están a un nivel altísimo, jugadores de NBA, jugadores de Euroliga que durante las ventanas no han podido ir... Primero tenemos las ventanas, a ver si puedo estar en junio en Zaragoza. Y si no, a seguir trabajando, que es lo que me funcionó el año pasado, trabajar en verano para la temporada siguiente, estar mejor y descansar también, que ha sido una temporada muy larga".

El internacional de 21 años recalca que tiene "las ganas, el sueño y la ilusión de estar en un EuroBasket". "Pero sé los jugadores que tengo delante, sé los jugadores que hay. Pero si me dieran la oportunidad sé que estoy preparado y que puedo dar ese paso. Estoy esperando a ver qué me dicen y ojalá pueda ir", concluye el ala-pívot del Valencia BC.