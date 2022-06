El equipo femenino del Valencia Basket tiene ya definida su plantilla para la temporada 22-23. Una plantilla que apuesta por la continuidad y el papel de las canteranas de L’Alqueria del Basket, pero también por reforzarse. Uno de esos refuerzos es la internacional española Alba Torrens.

La jugadora, en declaraciones facilitadas por la entidad 'taronja', se siente “agradecida por esta oportunidad, por poder formar parte de este Club. Un Club con mucha historia y en estos últimos años he seguido de cerca el equipo y han demostrado jugar a un grandísimo nivel. Los resultados también lo están demostrando. Para mí es un placer poder estar ahora en este equipo e intentar sumar para conseguir los objetivos que se marque el equipo”.

Torrens aterriza en el Valencia Basket y regresa a España tras más de 11 años en el extranjero. “Siempre he ido un poco con objetivos cortos. Este año sí que me planteé otras cosas. Cuando tuve esta oportunidad es verdad que es un proyecto que me ilusiona en muchos sentidos. También viendo el equipo y las jugadoras, que a muchas las conozco de jugar con ellas en la selección. El gran nivel que están demostrando ilusiona mucho poder formar parte de este equipo", dijo.

Además, explicó, que quiere "seguir aprendiendo y creciendo con el proyecto como jugadora y como persona. Intentar sumar en todo lo que se pueda para los objetivos que nos marquemos, que hasta ahora han sido ambiciosos y se han conseguido muchos resultados”.

Con una buena parte del bloque de jugadoras nacionales en el equipo, la interior lleva mucho terreno ganado para adaptarse: “Todas las jugadoras que ahora están en el equipo a muchas las conozco de cerca y sé de su calidad, de su gran nivel y no porque lo digamos, sino porque lo demuestran en la pista. Lo han demostrado con la selección y en el Club. La solidez del equipo que se ha creado en los últimos años, con jugadoras que llevan jugando juntas todo este tiempo".

"Tener un equipo sólido con una identidad y un carácter ha sido una de las razones para mí que me han ilusionado mucho, de poder formar parte de este equipo. No solo las jugadoras, el staff, la gente que lo rodea y el Club. Intentar aprender cómo adaptarme a ello para poder dar mi máximo”, concluyó Alba Torrens.