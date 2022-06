Álex Mumbrú se ha presentado en sociedad como nuevo entrenador del Valencia Basket. El barcelonés de 43 años, que ha firmado para estar al frente del equipo las próximas tres temporadas, se mostró "orgulloso por tener la oportunidad de entrenar al Valencia Basket".

En su primera intervención, Mumbrú centró el objetivo en la "construcción de un equipo competitivo dentro de un control y un proyecto sostenible". "Soy de pocas palabras, más de hechos. El hecho de que la Euroliga haya invitado al Valencia BC habla muy bien del trabajo que aquí se hace. Trataremos de hacer el mejor equipo posible. Para mí, es una parte fundamental que la gente se sienta orgullosa de la lucha, entrega y sacrificio del equipo dentro de la pista. Eso seguro que llama y suma para que vayamos llenando la Fonteta, hasta que sea difícil venir a vernos. Ese es uno de los objetivos con los que vengo, intentaremos lograrlo poco a poco", añadió.

A continuación, el nuevo técnico 'taronja' respondió a las preguntas de la prensa:

Estilo de jugador que se busca

Ficharemos al jugador que reúna las características que queremos. Hay una buena base de jugadores, pero intentaremos complementarla lo mejor posible, y no fichar por fichar. Lo que pretendemos es hacer equipo, un buen grupo con jugadores que cumplan con las características que queremos.

Intensidad en la pista, principio fundamental

Es algo que no es negociable. El esfuerzo y la lucha van por encima del talento. Quiero que los jugadores se entreguen al 200 % ... hablar aquí es fácil, pero hay que ponerse a trabajar para lograrlo.

Relación con Fernando San Emeterio, que será su ayudante

Tenemos una relación de confianza. Nos conocemos, que haya una imagen como él, que lleva años en el club, conoce la entidad, el vestuario a los jugadores, es muy importante. Los ayudantes muchas veces deben hacer de hilo de unión y contacto con los jugadores y el técnico. Va a ser muy importante su figura para ayudarnos en el día a día.

¿Cómo se logra ese objetivo primordial de volver a llenar la Fonteta?

Hay que convencer jugando buen baloncesto. La gente viene a ver espectáculo. Habrá quienes vengan más contentos y otros menos, o a criticar, lo primero es que vengan. El equipo les tiene que convencer en la pista luchando por cada balón, dejándose la piel, dando nuestros máximos. Si se ve ese equipo competitivo será el mejor llamamiento que se pueda hacer. Al final, la afición dicta sentencia, ellos son los jueces, aun así tenemos ganas de ponernos a trabajar y enseñarles que somos capaces de hacer un baloncesto dinámico que les guste.

Un contrato para tres temporadas

Fue algo más de parte del club, aquí se quiere un proyecto a largo plazo. Ya en su día se comenzó con L'Alqueria y debemos concluir con el proyecto. Puede entenderse que con un solo año de contrato puede costar más para un entrenador, las dos partes estamos a gusto.

¿Cuál es el objetivo en la pista?

El objetivo real es hacer una buena Euroliga y quedar lo más arriba posible en acb. Todo el mundo quiere ganar, pero solo gana uno. Tenemos que intentar hacer un equipo sostenible, así me lo han transmitido. No podemos volvernos locos con los presupuestos, debe seguirse una línea desde que se decidió hacerlo así. Tenemos más de 600 jugadores en L'Alqueria, sería un error si no quisiéramos que haya canteranos con el primer equipo, o pensar en traerlos de fuera, si tenemos aquí esta cantera.

¿Qué es lo que se quiere fichar?

Buscaremos poderío físico dentro de la zona. Tratamos de encontrar el mejor perfil de jugadores para el equipo. Igual será para un base o para un exterior. Hay que hacer un equipo lo más competitivo posible dentro de lo que nos guste y se pueda para competir en dos competiciones.

¿El futuro de los jugadores con contrato está garantizado?

Con los jugadores que tienen contrato, por supuesto que contamos con ellos. Como dijimos, estamos buscando los mejores complementos. Estamos también en ese momento de hablar con cada uno de ellos, y ellos también tienen que querer estar, mostrar esas ganas y ambición de seguir creciendo con el Valencia Basket

Su ambición e ilusión por crecer como entrenador

Los que me conocen saben la ilusión con la que vengo, la ambición para hacer mi trabajo. Quizá, eso ha sido una parte importante para poder venir. Estuve 13 años en el Bilbao. Con eso se ve que soy una persona de club, pongo al club por encima de las personas, nadie es imprescindible en ningún lugar.