El alero de Valencia Basket Xabi López-Arostegui ha realizado un balance personal de su temporada 2021-22, su primer curso como taronja, y ha destacado que pese a las dificultades “estoy feliz. Ha sido un año con altibajos, a nivel deportivo, a nivel físico. Y de adaptación a muchos niveles, era la primera vez que me marchaba de un sitio después de muchos años. Ha sido un año de aprendizaje, en el que primero me he tenido que adaptar a una situación de llegar lesionado. Venía con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien. Cuando vienes a un sitio nuevo siempre quieres jugar bien, ayudar al equipo al máximo y estar a tope. No pudo ser, pero aún así el equipo me ha tratado muy bien, los compañeros, el staff y el servicio médico. Me arroparon muy bien y he podido crecer un poco a lo largo del año. A nivel deportivo nos hubiese gustado estar más en la pomada por ganar algún título, hemos estado ahí pero en momentos puntuales nos ha faltado dar un plus. Pero echando un poco la vista atrás, estoy contento porque estoy seguro de que van a venir buenos años”.

Respecto a sus sensaciones de la temporada del equipo, el alero vasco comentaba que “ha sido un año de unas dificultades tremendas, por un motivo u otro todos hemos caído en el equipo. Y todos nos hemos suplido cuando han faltado compañeros. Creo que se ha hecho un trabajo, en ese sentido, excepcional pero es verdad que en momentos puntuales de tener que ganar, ha habido momentos en los que no lo hemos hecho: el partido de la Virtus en casa, el partido que perdimos con Murcia y esta eliminatoria con el Baskonia. Son momentos puntuales que marcan un poco un año en el que se ha trabajado muy bien, en el que hemos ganado muchos partidos, pero en el que nos ha faltado dar ese plus. Hay que ser críticos, al final el Valencia Basket donde quiere estar es en esos partidos, en las eliminatorias importantes, compitiendo por títulos. Y estoy seguro de que el equipo que se va a formar y los jugadores que vamos a seguir aquí, queremos seguir en esa línea”. Una vez confirmada la participación del equipo taronja en la Turkish Airlines Euroleague, la temporada 2022-23 supondrá el estreno de Xabi en la máxima competición continental. El alero taronja se mostró “muy contento, era uno de mis objetivos y una de las propuestas del Club, ese futuro en el que el objetivo era jugar la Euroliga. Tanto para el Club como para mí era uno de los objetivos, crecer, madurar para intentar jugar esta competición y estoy muy ilusionado. Con ganas de preparar bien el verano, de conocer a los compañeros nuevos cuando vayan llegando y de formar un buen equipo. En las mejores competiciones están los mejores jugadores y al final el madurar como jugador pasa por ahí, en jugar contra gente de tu posición que son mejores que tú, enfrentarte a jugadores que no conoces, probarte en nuevos escenarios, en otras canchas y otros ambientes. Esa máxima exigencia que es donde todo jugador profesional se quiere medir y es lo que quiero hacer”. La primera llegada al nuevo proyecto taronja ha sido la del entrenador Álex Mumbrú, con el que cómo desvelaba López-Arostegui “he podido hablar un poco y contento con su llegada. Se ha visto en los últimos años en Bilbao el trabajo que ha hecho. Es uno de los entrenadores más jóvenes de la Liga y se ve ya desde que jugaba que el tío sabe de lo que va esto y creo que nos va a ayudar un montón a formar un buen equipo. Trabajar su filosofía de juego, las bases, y a partir de ahí intentar competir al máximo. Con ganas de conocerle de cerca y de empezar a jugar para él”. Dos taronjas en la lista de Scariolo para las ventanas FIBA El alero taronja se incorporará el lunes de la próxima semana junto a su compañero Jaime Pradilla a la convocatoria de la Selección Española para afrontar los tres partidos restantes de la primera fase de clasificación para el Mundial de 2023 ante Macedonia del Norte, Georgia y Ucrania. Con el Eurobasket en el horizonte al final del verano, Xabi espera que además de ayudar al equipo nacional, las Ventanas le puedan ayudar a estar en la lista para el Campeonato de Europa: “Se ha visto en competiciones anteriores que Sergio ha tomado esa decisión de llevarse jugadores que han participado en las Ventanas y han tenido protagonismo. Yo voy con esa mentalidad, intentar hacerme un hueco para jugar el Eurobasket me haría mucha ilusión. Aprovechar primero la oportunidad de estar en las Ventanas, hacer un buen papel en la clasificación para el Mundial, intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo y si eso me puede ayudar a estar un pasito más cerca en el Eurobasket con la Selección, pues muy contento”.