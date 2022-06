No pudo ser. Se llegaba en un gran momento de forma a las rondas finales de la Copa del Mundo 3x3, habiendo sido primera de grupo ganando a una Canadá que horas antes eliminaba a los Estados Unidos. Sin embargo, los cuartos de final ante Francia terminaron siendo un cara o cruz que no favoreció a las españolas (15-14). Esta vez, en Amberes, no pudo repetirse el éxito del verano pasado, bajo la Torre Eiffel, cuando la Selección ganó a las francesas y acabó colgándose la medalla de oro en el Europeo.

Y eso que el partido comenzó con el guion previsto (7-3). España se ponía por delante con Aitana buscando el cambio de defensora para penalizarla cerca del aro. La valenciana Sandra Ygueravide anotaba desde el exterior y las francesas se veían superadas. España 3x3 venía lanzada, con cuatro victorias en cuatro partidos. Francia fue segunda de su grupo y tuvo que ir por el camino largo de los octavos de final. Dos valencianas y una 'taronja', a por las semifinales del Mundial El componente psicológico parecía influir y la defensa española permitía el tiro exterior a algunas de las jugadoras francesas. Pero a mitad del tiempo, el encuentro cambió. Se permitieron más contactos y Francia de colocaba muy cerca (9-8). Un triple de la otra valenciana del equipo, Vega Gimeno, desatascaba el colapso, pero a España le costaba anotar. Las galas empataron el duelo a falta de 12 segundos. España no tuvo opción de anotar y el partido se fue a la prórroga. Canasta de Francia, otra de Aitana Cuevas, y un rebote perdido cayó en las manos de Paget, que anotaba bajo canasta. España será quinta del mundo, por sus mejores resultados en la primera fase. Un buen resultado que no será suficiente para un equipo en la élite mundial. Otra derrota sorprendente fue la sufrida por Estados Unidos, donde juega la nueva jugadora del Valencia Basket Lauren Cox. Las de las barras y las estrellas perdieron con Canadá (10-14) y tampoco podrán luchar por las medallas. Una batalla final que comenzará con las semifinales y terminará con la gran final (20:55 H). Cuatro son las aspirantes: China, Francia, Lituania y Canadá. Todo este domingo, como también semifinales y final del torneo masculino, televisado por el canal YouTube de la FIBA.