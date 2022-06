Álex Mumbrú coincidió a su llegada a València con alguno de los jugadores de la primera plantilla que hacían trabajo de postemporada y uno de ellos fue Jasiel Rivero. El ala-pívot cubano desvela cómo fue aquel encuentro y las sensaciones que tuvo del nuevo entrenador.

"Es un buen fichaje, aunque lo que lo convertirá en un buen fichaje seguro son los resultados. Viene con una buena mentalidad, viene de haber levantado un equipo como es Bilbao y con muchas perspectivas buenas. Tuve una charla corta con él, de conocernos, de saludarnos. Nos dijo más o menos las cosas que necesitaba de cada uno, pero todavía no hemos tenido una charla concreta sobre lo que es el juego o cuestiones que veremos más adelante. Creo que va a ser una buena campaña con el nuevo entrenador", señala en declaraciones distribuidas por el club.

Además, si hay algo que le motiva especialmente este año es poder jugar la Euroliga. "Estoy súpercontento de esta nueva oportunidad que se me ha dado de jugar en la Euroliga, para mí es un sueño. Desde el inicio siempre he soñado en jugar las mejores competiciones de mi deporte. Pero ahora vengo con muy buenas perspectivas, con deseo de jugar contra los mejores. De hacer mi trabajo, lo que siempre hago, y esperamos que las cosas me salgan positivas. Y si me salen positivas a mí, que nos salga a todos una buena campaña, a ver si traemos triunfos o algo positivo que no pudimos tener en la campaña anterior”.

Balance temporada y autocrítica

Respecto al balance de la temporada 2021-22 señala que “en el plano personal me he sentido bien, pero al final no hemos obtenido los resultados que habíamos planificado, las cosas no han salido bien en el plan deportivo. Pero yo me he sentido bastante cómodo, la acogida aquí de la afición y de todas las personas que nos siguen han sido las mejores posible. Esperemos que siempre sigan así”.

El interior taronja no duda en hacer autocrítica sobre el curso anterior y destaca que “la sensación, a principio de temporada a pesar de todas las dificultades que hemos tenido y de todas las lesiones, pudimos sacar la etapa regular adelante. Pero cuando llegaron los partidos importantes, el playoff, las semifinales de EuroCup, las cosas no nos fluyeron bien. Valoramos la campaña como mala. Al principio ganamos muchos partidos pero al final las cosas no nos salieron bien y la temporada podría haber sido mucho mejor”.