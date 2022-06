Hace dos días, el director deportivo del Valencia BC, destacaba en una entrevista el "uno contra uno" de Chris Jones. Chechu Mulero subrayaba además la valía personal del nuevo fichaje. Decía que es una "gran persona", aspecto que en el club ‘taronja’ se tiene en cuenta antes de apostar por un jugador.

A sus 29 años, la trayectoria de Jones demuestra que ha sido también, desde muy joven, un driblador de obstáculos en la cancha de la vida. Nacido el 10 de abril de 1993 en Garland (Texas), Christopher James Jones fue el mayor de tres hermanos en una familia en la que su madre, LaTonya, estaba sola al cargo de los niños. Mientras ella trabajaba, Chris tenía que hacer de padre para su hermano y su hermana, diez y siete años menores que él. "Esa responsabilidad me ayudó a largo plazo, con mis hijos pequeños y mi esposa. Cargo todo a mi espalda, me ocupo de todo. Y siendo un base, debes hacer eso en la pista. Hay una relación", admitía en una entrevista en ‘BasketNews’.

Como él dice, su madre le enseñó "los entresijos de lo bueno y lo malo en la vida", y así lo transmitió a sus hermanos. La capacidad de adaptación y "el hambre" le empujaron a ir dando siempre pasos hacia delante. Sus buenos partidos en el Instituto Lakeview Centennial le llevaron a la Universidad de North Texas, donde una lesión en el pie afectó a su rendimiento y le obligó a cambiar de aires en su cuarto año universitario. En Angelo State recuperó su mejor versión. Aun así, no fue elegido en el Draft de 2015.

Sin Draft de la NBA, Jones decidió buscarse la vida lejos de Estados Unidos

Chris Jones tuvo que ganarse pulgada a pulgada su sitio en la élite del baloncesto. En la temporada 2015/16 comenzó su aventura profesional. En Asia, en Mongolia, enrolándose en las filas del Tuv Ajmag. "Fue un trampolín genial. La competencia fue buena. No es la Euroliga, pero tenía que salir de la Universidad y dar pasos en mi carrera", explicó en la misma entrevista el base de 1,88 m.

Desde Mongolia se abrió el camino a Europa. En 2016 recaló en el Starwings Basket Regio Basel de Suiza y, al año siguiente, en un clásico de Bélgica, el Mons-Hainaut. Los dos años en Mons, donde jugó la FIBA Euro Cup, lo catapultaron a una liga más potente, la turca, con los colores del creciente Bursaspor. Más de 15 puntos y casi siete asistencias por partido provocaron que, tras la crisis del coronavirus, portara la camiseta de un grande de Europa, el Maccabi de Tel Aviv.

En Israel, Jones vivió su primera experiencia en la Euroliga, en la que mostró una notable solvencia defensiva. Colaboró, haciendo gala de su conocida regularidad, en los títulos de Liga y Copa. Y, este pasado curso, aparte de ser campeón de la liga francesa con el ASVEL Villeurbanne, completó su explosión en la Euroleague mejorando sus cifras de ataque (13 puntos, cuatro asistencias y 15 de valoración) y situándose entre los 16 jugadores más valiosos de la competición.

Presente con Armenia en el Minieuropeo de la FIBA

"¡Es el hambre! Está visto que no me dieron las cosas, y trabajé para metas como la Euroliga. No es fácil, pero hay que seguir trabajando y llega tu momento", advierte Jones, cuyo próximo destino en el mapa europeo va a ser la Fonteta. Eso sí, antes está jugando con Armenia -no ocupará plaza de extracomunitario con el VBC- el Campeonato de Europa para Países Pequeños de la FIBA. Este miércoles, fue clave, con 13 puntos, ocho asistencias y 20 de valoración, en el estreno con triunfo ante Gibraltar (63-100).

Este jueves, Armenia juega por el liderato del grupo B y el pase a semifinales con San Marino (FIBA Youtube), a partir de las 16:15 horas.

Pincha aquí más detalles del campeonato que se disputa en Malta.