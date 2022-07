La jugadora de Valencia Basket Raquel Carrera afronta un verano más tranquilo de lo habitual. La gallega, casi dos meses después del final de la competición oficial, repasa la pasada temporada y valora la preparación para la próxima. Una campaña en la que el equipo tiene elevadas posibilidades de disputar de modo directo la Eurolegue Women, competición que "ilusiona" a la joven pívot internacional.

Carrera admitía que "que ha sido una temporada exigente para todas y bastante dura". "Al principio conseguimos unos resultados, pero luego según la competición iba exigiendo más cosas, fue complicado. Tuvimos lesiones, todo el mundo estaba muy cargado, pero lo supimos llevar, competimos siempre, que es lo que se exigía. Al final no se consiguieron los resultados, pero creo que fue una buena temporada", analizó.

Tras sufrir una lesión en la rodilla, se recuperó a tiempo para los playoffs de LF Endesa, y asegura que "cada vez" se siente "más cómoda". "Al trabajar estas dos semanas con la selección, cogiendo más sensaciones, me siento mejor. Llegué a jugar con el equipo, pero tampoco fue mucho tiempo. He seguido cogiendo sensaciones para llegar a tope a la pretemporada", añadió.

En la pasada concentración de la selección española con dos partidos amistosos, fue una de las jugadoras que más minutos disfrutó en la pista bajo la dirección de Miguel Méndez: "Pienso que ya nos vamos conociendo cada vez más. Somos jugadoras bastante jóvenes o nuevas pero muy cómoda y cada vez sintiéndome más a gusto en la pista".

Tras la concentración, España afronta un verano en vacío, pues no consiguió la clasificación para el Mundial de septiembre. "Va a ser para todas un verano de descansar, desconectar un poco del baloncesto, intentar estar al máximo para lo que viene. Es un descanso de este verano, pero no de seguir preparándonos para lo que puede llegar. Para las ventanas de noviembre, las competiciones que vienen… Siempre la mente puesta en más allá, no solo en este verano", dice la pívot.

Feliz con los fichajes de Alba Torrens y Lauren Cox

Pesando ya en la próxima temporada con Valencia BC, y confirmadas las incorporaciones de Alba Torrens y Lauren Cox, Carrera comentaba que "se ha hablado bastante en la selección" de los fichajes del equipo. "Estaré muy a gusto de poder jugar tanto con Alba como con Lauren, porque ambas son muy buenas jugadoras. A Alba la he visto más porque la sigo desde que tengo 10 años. Muy feliz de compartir equipo con ellas", dijo.

Una plantilla que no tendrá a Lorena Segura, quien fue un gran apoyo para Carrera durante su lesión, ya que la valenciana pone rumbo al Durán Maquinaria Ensino en busca de nuevos retos. La gallega confiesa: "Tanto dentro como fuera del equipo, ella era mi apoyo fundamental. Estoy muy contenta por Lorena, por la decisión que ha tomado, pero la voy a echar de menos".

Por último, la jugadora valora los próximos objetivos del equipo: "Juguemos la competición que juguemos, siempre vamos a tener la misma actitud. Nos haría más ilusión jugar Euroliga porque es más exigente y a mí me encantaría porque es una competición que no la he jugado nunca. Retos aún no podemos plantearnos a largo plazo, pero el reto siempre es competir".