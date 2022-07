En una entrevista concedida al 'Diario de Álava', Joan Peñarroya ha profundizado en sus razones para salir del Valencia Basket y no renovar. El exentrenador de los 'taronja' deja entrever que el hecho de que el Bitci Baskonia tenga garantizada una continuidad en la Euroliga, al ser uno de los clubes socios de la competición, fue el motivo principal que le empujó a aceptar la oferta de la entidad alavesa.

"Yo estaba bien en el Valencia, me sentí respetado y me atrevería a decir que, incluso, querido. Cambiar de sitio no quiere decir que hayas estado mal en un lugar, no es el caso. Salió la opción del Baskonia y, valorándola con la familia, me apetecía adentrarme en un proyecto ambicioso como este, sabiendo que es un club propietario de la Euroliga. Siempre se ha caracterizado por su gen competitivo y la ciudad, Vitoria, también es muy acogedora, con un pabellón y unas instalaciones fantásticas", responde a la pregunta de qué le llevó a tomar la decisión de fichar por el Baskonia.

El entrenador añade que terminó "bien con la gente que tenía que terminar bien" en el club de la Fonteta. "Tengo muy buen recuerdo de mi etapa allí. Al haber dos dominadores en la ACB y estar un escalón por detrás Valencia Basket y Baskonia, a veces, se genera rivalidad, pero de verdad que he estado muy a gusto y, por mi parte, solo tengo palabras de agradecimiento a esta aventura que seguramente ha sido más corta de lo que yo pensaba. No tengo nada que reprochar a nadie, todo lo contrario", agrega.

Según Joan Peñarroya, no hay otro club que "merezca más" que el Valencia BC una continuidad en la Euroliga mediante una licencia. El de Terrassa asegura que su elección para esta temporada 2022/23 no hubiera cambiado de saber antes que los 'taronja' iban a recibir una 'wild card' de EuroLeague. "No, eso es especular y en el momento en el que yo tomo la decisión parecía bastante claro que, con el veto a los equipos rusos, el Valencia iba a estar. Es lo lógico, es un proyecto muy importante para la Euroliga y no hay ningún club que merezca más estar en el torneo en el caso de que se repartan nuevas licencias en el futuro. Es una gran ciudad, con un gran apoyo y que está construyendo un pabellón que será de primer nivel", finaliza.