El alero Víctor Claver hacía una retrospectiva a la primera temporada de su regreso a casa, en la que asegura que la lesión en el pie le ha impedido disfrutar como hubiese querido de su regreso a Valencia: “Me ha afectado bastante, la verdad es que tenía ganas de hacer un buen año, de volver a sentirme bien en casa. Y el principio de temporada fue así. Pero después de la lesión, aparte de todo el tiempo que estuve fuera, no volví a ser el mismo del todo. Siempre pensando en el pie y en mi condición física. Y aunque he podido jugar, que eso ya es un gran premio, no he jugado como me hubiese gustado”.

Para esa segunda campaña de su segunda etapa, el equipo mantiene a una base de jugadores que han pasado por mucho juntos en el curso anterior, algo que el alero taronja considera que será importante para el futuro: “Creo que eso ha sido lo más positivo de este año, que estuviera el que estuviera, el equipo ha sacado partidos adelante y eso tiene mucho mérito al nivel de exigencia que tiene al jugar la acb sobre todo, más la competición europea. Con un bloque que ya nos conoceremos mejor la temporada que viene, creo que se puede afinar un poco más en los partidos decisivos en los que este año nos ha faltado un poco más de experiencia o un poco más de cohesión”. Claver abundó en esta idea señalando que “está claro que con el cambio de entrenador hará falta un tiempo de adaptación, conocer un poco el sistema y lo que quiere de cada uno. Pero nos facilitará el hecho de conocernos el asumir mejor los roles y tener todo mucho más claro”. La temporada 2022-23 supondrá el regreso de Claver a la Turkish Airlines EuroLeague más de once años después de su anterior participación con el equipo taronja, en la que se quedó a un partido de distancia de la Final Four. El alero reconoce que jugar esta competición de nuevo con el equipo de su casa le hace “mucha ilusión. València creo que merece estar entre los mejores equipos de Europa. Y ahí es donde está la Euroliga. Los últimos años que se ha jugado la Euroliga se ha hecho un buen papel y es realista mirar para seguir creciendo, seguir siendo un candidato a estar en Playoff, que creo que tiene que ser el objetivo, y luchar contra los mejores. Se está haciendo un buen trabajo durante los últimos años, está claro que el futuro Arena puede condicionar pero creo que esta Wild Card es más por el pasado que por el futuro. Se hacen las cosas bien, hay jugadores de mucho nivel siempre en la plantilla y eso te hace poder competir de tú a tú contra cualquiera Cuando comience la pretemporada, Claver se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador, Álex Mumbrú. Preguntado sobre su primera toma de contacto con el nuevo técnico y sobre el hecho de ser dirigido desde el banquillo por un antiguo compañero de selección en la etapa de jugador de Mumbrú, el exterior taronja reconoce que “nos hemos saludado, nos hemos visto por aquí, pero no hemos tenido tiempo de hablar de muchas cosas pero me hace ilusión. El año pasado con Fernando también tenía esa relación aunque no fuera el primer entrenador, pero eso siempre ayuda a tener una buena comunicación, tener confianza y estoy seguro de que con la ilusión con la que llega Álex las cosas van a salir muy bien