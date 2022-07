El fichaje del extaronja Will Thomas por el Unicaja ya es una realidad. Y todo gracias al acuerdo al que ha llegado el club andaluz con el Valencia Basket para liberar sus derechos en la ACB por una cantidad próxima a 70.000 euros.

El propio jugador ha ayudado en el pago de esta cantidad para conseguir su objetivo y volver a la Liga Endesa, mientras el Valencia Basket ingresa una cantidad extra que se suma a la del acuerdo con el Barça por Kalinic y que le permitirá afrontar otras operaciones como la de Jonah Radebaugh, por quien habrá que pagar un mínimo de 60.000 euros para liberarlo del Lenovo Tenerife después de fichar por el club isleño semanas atrás.

El Valencia Basket poseía los derechos de Will Thomas para la Liga Endesa después de que jugara en la entidad tres temporadas y lo incluyera en el verano de 2019 en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo tras no aceptar la oferta de renovación que le hizo. Entonces, Thomas firmó por el Zenit de San Petersburgo. La pasada temporada jugó en el AS Monaco y ahora ha logrado su regreso a Málaga, desde donde llegó a València en 2016 tras dos campañas con la camiseta verde.

Precisamente, el hecho de que los agentes del jugador no comunicasen a la ACB hace unas semanas la intención de Thomas de regresar a un club ACB forzó al Unicaja a negociar con el Valencia BC, sin tener la opción de hacer una oferta oficial a la ACB para comprobar si los ‘taronja’ ejercían o no el tanteo.