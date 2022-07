Poco después de no haber podido concretar el fichaje de Marius Grigonis, primera opción desde el plano deportivo, el Valencia BC aceleró la alternativa de Jonah Radebaugh para reforzar su juego exterior. Con el CSKA de Moscú, convencido de no negociar con otro club que no fuese el Panathinaikos, la dirección deportiva estaba obligada a cambiar de objetivo y lo hizo hacia Jonah Radebaug, un jugador muy del agrado del nuevo entrenador, Álex Mumbrú.

Entre el jueves y el viernes, los contactos con los agentes de Radebaugh y el director deportivo del Lenovo Tenerife, Aniano Cabrera, se intensificaron de tal manera que la operación quedó totalmente perfilada a la espera de que el Valencia Basket abone, por el escolta de 1,91 m, 75 000 euros a la entidad insular. Fichado a inicios de mes por los tinerfeños, la agencia de representación de Radebaugh acordó con Cabrera unas cláusulas de salida para equipos de Euroliga y NBA, ya que la reciente obtención del pasaporte montenegrino del jugador ha subido su cotización. De hecho, el Baskonia también mostró interés en el ‘combo guard’ de 25 años. Mumbrú, que vio a Radebaugh en la Final Four de la Champions en Bilbao, espera obtener con él más intensidad defensiva, físico y un elevado acierto en el triple desde la posición del ‘2’.