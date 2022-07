El director deportivo del Valencia Basket, Chechu Mulero, aseguró que el fichaje del pívot Kyle Alexander que el club anuncio este viernes les aporta la "energía" y la capacidad de ser el "complemento" que buscaban de Bojan Dubljevic, para el puesto de 'cinco'.

"Tiene capacidad defensiva, puede ajustarse a los cambios y cambia tiros", resumió Mulero sobre sus virtudes 'atrás'. En cuando al ataque, dijo que "corre el campo" y también que "es jugador de pick and roll" y se mostró convencido de que jugará bien ese "bloqueo y continuación" con los exteriores que tiene el equipo que dirigirá Álex Mumbrú.

"Es un jugador de 25 años y eso hay que tenerlo en cuenta. Está en proceso de ir para arriba", explicó Mulero, que destacó el "excelente" inicio de campaña que tuvo en el Fuenlabrada y que se mostró convencido de que jugar en el Valencia será "una motivación" para él.

"Conoce la ACB y eso es bueno aunque no era una condición que buscáramos cuando estábamos viendo perfiles. La Euroliga no la ha jugado, pero eso no quiere decir que no está preparado para jugarla", destacó.

En principio, el juego interior del Valencia Basket quedará cerrado con Alexander y Dublejevic en el 'cinco' y con James Webb III, Jaime Pradilla y Jasiel Rivero en el 'cuatro', aunque este último podría alternar ambas posiciones.