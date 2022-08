El Valencia Basket no ha tardado en moverse tras la salida de Nenad Dimitrijevic cedido al Unics Kazan y aunque aún no ha cerrado al jugador que le suplirá, ha iniciado ya contactos con Jared Harper, tal y como adelantó Encestando y ha podido confirmar SUPER.

El base de 24 años y 1,78 destacó la temporada pasada en la G League con el Birmingham Squadron, vinculado a la franquicia de New Orleans Pelicans, con un promedio de 21,2 puntos y 7,5 asistencias. Sin embargo, no tiene experiencia en Europa y su llegada sería una apuesta de la dirección deportiva del club, que busca un exterior para competir junto a Van Rossom y Chris Jones, con Martin Hermannsson lesionado al menos hasta el próximo mes de enero y Radebaugh enfocado más hacia la posición de escolta, junto a Klemen Prepelic.

Harper no tuvo demasiada continuidad en la NBA en sus etapas en Phoenix Suns, Knicks y Pelicans, pero su rendimiento la última temporada no ha pasado desapercibido para los responsables del club, que están decididos a apostar por él, sin dejar de lado otras opciones por si los contactos no acaban de cuajar.

Se trata de un base rápido, con buen uno contra uno y que ha mejorado mucho en el tiro, aunque con más problemas en defensa y poca estatura.