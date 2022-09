Valencia Basket no pudo terminar el Triangular de Inca con triunfo tras un mal partido ante Polkowice, rival el que se enfrentará en EuroLeague Women. El conjunto taronja no encontró la tecla ni en ataque ni en defensa en un día en el que no pudo contar con Raquel Carrera y Alba Torrens por molestias. La mejor del partido fue Laia Lamana con 8 puntos, 2 asistencias, 2 robos y 10 de valoración. Las de Rubén Burgos cierran estas primeras pruebas de pretemporada con una victoria ante Clarinos Tenerife y esta derrota ante las polacas y muchos minutos para las jugadoras vinculadas.

Primera victoria del Valencia Basket de Rubén Burgos El conjunto taronja saltó a la pista en esta ocasión con Cristina Ouviña, Queralt Casas, Ángela Salvadores, Awa Fam y Lauren Cox. Aunque los primeros tiros no estaban entrando, las de Rubén Burgos estaban haciendo un buen trabajo defensivo y cerrando el rebote, aunque la falta de acierto empezó a lastrar. El parcial de salida de 4-8 obligaba al técnico taronja a pedir tiempo muerto. La imposibilidad de aprovechar las segundas oportunidades en el rebote ofensivo estaba costando caro. Puter, que estaba haciendo mucho daño, ponía la máxima visitante en 13 puntos de ventaja para las polacas. La falta de acierto había afectado también a la defensa. Solo Buenavida pudo reducir esa diferencia a 11 al final del primer cuarto. Sin embargo, las sensaciones no mejoraban en el segundo periodo. Turner elevaba la distancia hasta los 18 puntos. Rubén Burgos rotaba las piezas disponibles, pero no se encontraba la tecla con los quintetos. Cox anotaba un importante triple para intentar desatascar, aunque la diferencia continuaba siendo grande. Polkowice siguió despegándose hasta alcanzar una renta de 22 puntos. Por fortuna, en la recta de final del cuarto dos triples de Casas y Lamana volvían a reducir, para dejar una desventaja más asequible al descanso (22-39). Salían las polacas con un 6-2 que obligaba a Rubén Burgos a parar el partido. Pese a todo, Spanou ponía el +23 para ellas. Kalenik lo frenaba, pero igualmente a Valencia Basket no le salía nada. Polkowice siguió aumentando la brecha, que llegaba hasta los 26 puntos. Llegaron entonces unos buenos minutos de Buenavida con 7 puntos casi seguidos en su cuenta y reducía a 13. En la recta final del cuarto, el combinado polaco lo estiraba a 17 puntos. En el último periodo, Valencia Basket ya vio como el tiempo iba menguando y no conseguía derribar el muro que había plantado su rival en 20 puntos. Cada intento taronja por reducir la diferencia, ellas respondían lideradas por una Mavunga imparable en la pintura. Ya no hubo nada que hacer y el conjunto taronja terminó el triangular con derrota.