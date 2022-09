El Valencia Basket, cumpliendo con la tradición, sigue dando la bienvenida a las nuevas incorporaciones para la temporada 2022-2023. Este lunes, 12 de septiembre, le ha tocado el turno al pívot canadiense Kyle Alexander (2.08, North York, 21/10/96, 25 años) , que aunque ya lleva varias semanas en València trabajando a las órdenes de Álex Mumbrú, era presentado oficialmente en un acto celebrado en la oficina All in One de CaixaBank en la Calle de las Barcas de València.

Alexander se mostró muy agradecido por la confianza recibida por parte del Valencia Baasket: "Gracias al Valencia Basket por confiar en mí, por traerme a València. Es un orgulllo que el club haya visto en mí todo lo qupuedo aportar. Me considero un jugador que puedo defender cerca del aro, crear segundas oportunidades en ataque desde el rebote", afirma el pívot taronja que procede del Fuenlabrada. Alexander se considera un jugador de equipo: "lo que más me importa es ayudar al equipo a ganar partidos y tratar de lograr títulos". Para el pívot del Valencia Basket su llegada al club taronja supone dar un gran salto en su carrera: "voy a pasar de no jugar competición euorpea a jugar la segunda mejor competición del mundo, la Euroliga". Para Alexander, jugar la máxima competición continental es "muy exitante" y sin duda, una de las motivaciones para vestir de taronja. El jugador se mostró muy comprometido con el proyecto del Valencia Basket. De hecho, renunció a disputar la Americup con su selección, Canadá: "quería llegar cuanto antes a València, estar en la pretemporada desde el principio, tener tiempo para adaptarme a los sitemas, a mis compañeros y llegar en la mejor forma posible al comienzo de la temporada". Felipe Pulido, director comercial de Empresas de CaixaBank dio la bienvenida al Valencia Basket a la oficila All in One y emplazó al Valencia Basket a " a exhibir en las instalaciones de CAixaBank los trofeos que conquiste el club esta temporada". Enric Carbonell, director general del club taronja destacó la "vinculación de CaixaBank con el Valencia Basket, una relación que se remonta ya a 2009" y elogió el juego del nuevo pívot taronja: "Kyle es grande pero muy móvil, de los mejores reboteadores y taponadoras de la liga. Es un jugador joven que compartió equipo en la Summer League de Portland Trail Blazers con Xavi Albert, entrenador de nuestro segundo equipo, que nos dio muy buenas referencias de él".