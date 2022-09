El Pabellón Pla de l’Arc de Llíria ha sido escenario este domingo 18 de septiembre del quinto partido de pretemporada para el Valencia Basket, que se resolvía como los cuatro precedentes: con victoria taronja.. Los de Mumbrú superan con nota alta el primer test ante un equipo de Euroliga, el Bayern Múnich (63-88) que poco pudo hacer ante un Valencia Basket que evidenció una buena conjunción y que invita al optimismo. Entre las noticias positivas de ayer destacó también el debut del base Jared Harper y la reaparición de un estilizado Dubjlevic que se estrenaba en esta pretemporada tras su paso por el Eurobasket.

Mumbrú iniciaba el partido con Chris Jones, Radebaugh, Claver, Kyle Alexander y Jasiel Rivero. Tras varios ataques fallidos por parte de ambos equipos, estrenaba el marcador Rivero con dos tiros libres pero la primera canasta en juego se hacía de rogar y llegaba en el minuto 3 sumando al casillero alemán. Van Rossom entraba en cancha sustituyendo a Jones pero seguía faltando frescura de ideas en ataque. Harper debutaba y lo hacía de la mejor manera, con una canasta casi en su primera acción. (8-8 min. 6). También entraba Dubljevic que se estrenaba con dos tiros libres. El Valencia Basket se quitaba las legañas, despertaba y un triple de Van Rossom obligaba al banquillo alemán a pedir tiempo (11-15min. 7). De nada servía, el Valencia Basket lo bordaba en defensa y en ataque, ahora entraba todo: desde dentro y desde fuera (17-26 min. 10).

En el segundo cuarto el Valencia Basket seguía mandando, las rotaciones en el banquillo funcionaban y el equipo no perdía intensidad (21-34 min. 14). La defensa seguía siendo la principal arma de un Valencia Basket que dominaba el rebote. El Bayern lograba sacudirse por unos instantes la presión taronja y dejaba la diferencia al descanso en menos de diez puntos (34-43). El tercer cuarto comenzaba de la mejor manera: con 5 puntos de Jones y y un triple de Van Rossom que estiraban de nuevo la ventaja taronja (37-51). El Valencia Basket no cedía el control y el tercer cuatro acababa con 46-59 para los valencianos. Sólo había que rematar la faena en los últimos 10 minutos. Los de Mumbrú no sólo mantenían la ventaja sino que la ampliaban hasta superar la barrera de los 20 puntos (50-71min. 34). El Valencia Basket iniciaba un recital de juego ofensivo ante el que nada podía hacer el Bayern. Al final, un contundente 63-88.

Próxima cita, este viernes 23, a las 20:30 horas, en el partido de presentación del Valencia Basket, el tradicional Trofeo Ciutat de Valencia ante el Monbus Obradoiro.