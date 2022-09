El base mallorquín Pedro Llompart ha anunciado este miércoles su retirada a los 40 años, tras veintidós de profesional, tras quedar desvinculado recientemente de la Fundación Lucentum, equipo del que fue capitán en las últimas temporadas.

El jugador, formado en el Valencia Basket, ha anunciado su decisión a través de un vídeo en las redes sociales que ha titulado "Gracias baloncesto, ha sido un auténtico placer", y en el que ha repasado su extensa trayectoria deportiva.

Llompart, al que le restaba un año de contrato con el Lucentum, forma parte de la historia del baloncesto alicantino, ya que logró un ascenso a la ACB con este club, con el que jugó tres temporadas en la máxima categoría en su primera etapa en la entidad.

CAI Zaragoza, Gipuzkoa Basket, UCAM Murcia, Valencia Basket, Iberostar Tenerife y Grissin Bon Reggio Emilia fueron algunos de sus equipos antes de regresar a Alicante en 2019 para ser capitán y gran figura del proyecto del equipo en la LEB Oro.

En el vídeo, el jugador afirma que va a afrontar un periodo de cambios para el que se ha preparado desde varios años. "He sido muy afortunado porque veintidós años como profesional no es algo habitual", señala el ex jugador, quien recuerda que su sueño "despegó en València, se afianzó en Alicante, maduró en Zaragoza y se coronó en Reggio Emlia".

"Hoy miro hacia atrás y no puedo hacer otra cosa que sonreír por todo lo vivido. Gracias por tanto baloncesto, ha sido un auténtico placer", concluye.