El fichaje de Jared Harper por el Valencia Basket dejó la configuración de la plantilla con tres jugadores extracomunitarios, junto a Jasiel Rivero y James Webb III. Una situación que obliga a hacer un descarte en cada partido de Liga Endesa, pero que podría alargarse solo unos meses, los necesarios para que Jasiel Rivero obtenga la nacionalidad española.

Los trámites ya se empezaron hace tiempo y el jugador espera tenerlo todo solucionado esta misma temporada. "Todavía no tengo el pasaporte pero estoy loco de ganas de tenerlo y ser español. Es muy temprano para pensar en el siguiente contrato. Estoy contento aquí y voy a dar lo mejor de mí", explicó en declaraciones a Efe. Y es que al margen de ayuda a Mumbrú y evitar que tenga que hacer un descarte de entre los tres, el hecho de no ocupar plaza de extracomunitario le abriría más puerta en caso de no renovar por el Valencia Basket.

Eso sí, de momento está centrado únicamente en el Valencia Basket, donde se exige más regularidad de la que tuvo en su primera temporada en La Fonteta. "Quiero ser más estable, el mismo 'Papi' todos los días. Siempre dar lo mejor de mí, estar a tope, no hacer un día un partidazo y, al siguiente, que parezca que no esté en la cancha".

El sello de Mumbrú

El cubano se mostró satisfecho con el desarrollo de una pretemporada que vive ahora sus últimos días y en la que el nuevo técnico, Álex Mumbrú, ha tratado de inculcar su sello. "Hasta ahora el balance es positivo. Hemos entrenado mucho pero cuánto más te trabajas más te preparas para una temporada que se viene dura. Nos hemos acoplado y hemos entrado en la dinámica del equipo y en lo que quiere el entrenador, pero faltan detalles", destacó.

Añade Jasiel Rivero que "el entrenador quiere, a diferencia del año pasado, jugar más rápido, con posesiones más cortas. Se trata de estar siempre corriendo y aprovechar cada momento de los partidos. El año pasado eso se daba pero en algunos momentos quería algo más de pausa", concluyó.