La alero del Valencia Basket Rebecca Allen fue la mejor jugadora de la selección australiana en la victoria del domingo frente a Serbia (69-54), partido en el que lideró con gran acierto a las 'Opals' gracias a sus 16 puntos, cinco rebotes, dos robos, dos tapones y dos asistencias para totalizar 22 créditos de valoración en 27 minutos de juego. Sin embargo, 'Bec' recibió un golpe en la recta final del duelo contra las serbias que hizo saltar las alarmas.

Finalmente, la federación australiana y e club 'taronja' informó de que el golpe no revestía gravedad, a pesar de que la exterior de 29 años no ha participado este domingo (lunes en España) en el triunfo de Australia frente a Canadá (72-75). 'Bec' ha estado con sus compañeras en el banquillo, pero no salió a la pista por descanso y precaución.

Con la victoria sobre Canadá, unida a las cosechadas ante Malí y Serbia, las 'Opals', anfitrionas de la Copa del Mundo 2022, ya han sellado su billete hacia los cuartos de final. Este martes, desde las 12:30 horas en España, Australia cerrará su participación en el grupo B contra Japón con el objetivo de amarrar la segunda plaza y tener un cruce más cómodo en la primera de las eliminatorias.

En principio, Rebecca Allen estará a disposición de la seleccionadora australiana, aunque Sandy Brondello podría decidir no forzar a una de sus mejores jugadoras y disponer de ella al 100 % desde los cuartos de final.