Entre los días 23 y 25 de septiembre se disputó en València uno de los Torneos de baloncesto base femenino más importantes de España, los Basketball Tryouts Spain.

El pasado domingo tuvo lugar la Fase Final en L’Alqueria del Basket con la siguiente clasificación en los puestos de honor:

Categoría Júnior femenino:

- 1er clasificado CLUB SEGLE XXI

- 2º clasificado NB PATERNA

- 3er clasificado VALENCIA BASKET.

- 4º clasificado UNICAJA MALAGA.

Categoría Cadete femenino:

- 1er clasificado VALENCIA BASKET.

- 2º clasificado SEGLE XXI.

Los Tryouts contaron con la asistencia de la siguientes universidades, que disfrutaron de los más de 20 partidos de máximo nivel disputados y han podido conocer la ciudad de València y las magníficas instalaciones de L’Alqueria del Basket: University of Arizona, Georgia Tech, South Florida, University of Mississippi, UCLA, California Berkeley, Mississippi State University, University of New Mexico, University of Colorado y Penn State University.