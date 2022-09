La pretemporada del Valencia BC ha estado golpeada por las lesiones. La línea exterior del equipo de Rubén Burgos se ha visto afectada hasta tal punto que, en el último amistoso frente al Araski, solo la base Cristina Ouviña estuvo disponible entre las jugadoras que componen la línea exterior. Además, según fuentes del club, el fichaje estrella para este curso, Alba Torrens, no podrá iniciar la competición el próximo miércoles contra un rival directo como SPAR Girona.

Alba Torrens, que será presentada este mediodía en Náquera, llegó arrastrando unas molestias físicas que todavía no han desaparecido. La mallorquina no pudo participar en ninguno de los seis amistosos del equipo, pese a que se vistió y acompañó al grupo en los primeros tests del verano. Ahora, la alero está en la fase final de la recuperación, aunque no podrá comenzar la temporada en Girona y parece muy complicado que esté totalmente recuperada para ayudar a las ‘taronja’ el próximo fin de semana, 8 y 9 de octubre, en la disputa de la Supercopa LF Endesa. La semifinal será frente al Salamanca.

La ausencia de Alba Torrens se unirá a la baja segura de Elena Buenavida. La joven base estará, al menos, hasta mediados o finales de octubre sin poder participar con el equipo de Rubén Burgos por culpa de molestias físicas. Leticia Romero, por su parte, también es seria duda para ese primer partido de la Liga Femenina Endesa del próximo miércoles 5 de octubre, a causa de una lesión ósea que también le ha hecho perderse buena parte de la pretemporada con el equipo.

Ángela Salvadores, además, se recupera de una lesión muscular con el objetivo de estar disponible para el próximo miércoles, una cuestión que dependerá de su evolución en los próximos días. Más optimistas son las previsiones con Queralt Casas, que no jugó el miércoles contra el Araski por precaución ante la plaga de lesiones que está dañando la pretemporada del equipo. A la espera de la evolución de Romero y Salvadores, por ahora, son cinco las jugadoras con contrato profesional disponibles para el debut: Ouviña, Raquel Carrera, Lauren Cox, Marie Gülich y Casas.

La valoración de Rubén Burgos

"Las lesiones, las bajas y las molestias han marcado el día a día en esta pretemporada. No hemos podido evolucionar ni construirnos como queríamos, pero hemos creado nuestra identidad de ser fuertes en defensa y evolucionar el ataque adaptando a Cox. Además, hemos ido introduciendo a las jóvenes de L’Alqueria que nos ayudarán en la rotación. Las interiores sí han podido trabajar mejor, una lástima que Lamana y Buenavida se hayan perdido las últimas semanas por molestias", analiza Burgos, afectado por la imposibilidad de haber tenido una pretemporada normal.