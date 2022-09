El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, ha comparecido en la sala de prensa de La Fonteta en la previa del estreno oficial de la temporada 22/23 frente al Betis en Sevilla. El equipo comienza este viernes el reto de "encontrar el ritmo de jugar cada 24-48 horas" y "superar las cargas".

"Debemos estar acostumbrados a jugar dos partidos por semana y, en breve, va a haber una semana que serán cuatro partidos. Muchas veces vamos a tener que entrenar y mejorar jugando. Afrontaremos una temporada de más de 70 partidos, por lo que tenemos una planificación a largo plazo para que nadie se vaya cayendo del equipo y podamos hacer rotaciones", destacó como objetivo primordial en este arranque de temporada en el que el Valencia tendrá que afrontar dos partidos durante el fin de semana. Tras el debut en Sevilla, la Fonteta estrenará la temporada acb con la visita el domingo del Joventut.

Álex Mumbrú admitió que el pasado viernes el equipo "no estuvo bien" en el partido de presentación frente al Monbus Obradoiro y alertó de la necesidad de mejorar dicha imagen frente un rival conjuntado y peligroso como es el Betis de Luis Casimiro. "Estamos con las ganas del primer partido, espero que nos vaya mejor que contra el Obradoiro, donde no estuvimos bien. Ahora llegamos tras haber tenido cuatro días más para conjuntarnos mejor. El Betis mantiene el núcleo importante de la pasada campaña, es un equipo que terminó bien con jugadores decisivos como Evans y el buen trabajo de Casimiro. Sin duda, será un rival duro, que se ha reforzado bien, pero confiamos en llevar el partido donde queremos", añadió.

Cuestionado por cuál de los tres jugadores extracomunitarios será el descarte para este primer envite en la Liga Endesa, todo apunta que será Jared Harper porque todavía debe completar su proceso de adaptación. No obstante, el técnico indicó que va a "apurar hasta el último segundo para dar los nombres de los jugadores que se cambien". "Aún nos quedan dos entrenos antes del partido. Hasta el último momento no vamos a decir quién es el descarte, quiero que todo el mundo esté enchufado hasta el final".

Poco después, Mumbrú precisó que las rotaciones dependerán de los tiempos de descanso y de las características de los rivales. "Dependerá de cada partido, de la recuperación que los jugadores hagan cada 48 horas... A Jared (Harper) le tocará un poco más de tiempo para adaptarse, ya no solo porque sea nuevo, sino porque nunca había salido de Estados Unidos, así que tendremos que tener un poco más de paciencia con él que con los otros. Para él, es una nueva liga. Intentaremos viendo la mejor manera de que sume para el grupo y el equipo. Me gustaría que entrasen en la rotación todos, pero dependerá de lo que hagan en los partidos, entrenamientos, de trabajar y hacer las cosas como se debe", argumentó el técnico.

Una de las principales preocupaciones del técnico es la de integrar tácticamente cuanto antes a los últimos en unirse al equipo tras el Eurobasket, los campeones con España Xabi López-Arostegui y Jaime Pradilla, Bojan Dubljevic y Klemen Prepelic. Cuatro piezas fundamentales para el rendimiento del renovado Valencia BC. "Lo primero es controlar lesiones para estar todos y construir un poco mejor el equipo, aún no estamos en el punto que a mí me gustaría para empezar. Apenas hemos hecho tres entrenamientos con todos, hace cuatro días, como aquel que dice, que están todos, si bien por ahora creo que estamos listos para competir y afrontar bien los partidos".

Según Mumbrú, lo positivo es que los cuatro últimos en aterrizar están "totalmente aclimatados a la ciudad y el club, son referentes del equipo, y cuentan con un bagaje táctico muy bueno". "Por eso, intentamos que se construya todo lo antes posible. Cuando tienes la suerte de tener muchos internacionales, es muy bueno para el club, pero al mismo tiempo retrasa la conjunción grupal. No puedo decir una fecha, pero esperemos que no tardemos mucho", agregó.

Millán Jiménez, entre dos y tres semanas más de baja

Finalmente, el técnico informó de que Millán Jiménez estará dos o tres semanas más de baja por una lesión en el tobillo izquierdo con la que vino del Europeo sub-20. "Llegó tocado de la Selección, con un problema de tobillo. Lo solucionamos, jugó unos partidos de pretemporada, pero le dolía y optamos por un tratamiento más conservador para no atrasar más la lesión. Ahora esperamos que entre lo antes posible, aunque no antes de dos o tres semanas, pero que cuando lo haga sea al 100 % para ayudarnos, y no al 40 % porque sería peor para todos", explicó el entrenador.

Además, Mumbrú envió sus condolencias a la familia de Javier Pérez, fiel seguidor del Valencia Basket que falleció hace unos días, y tuvo palabras de elogio para Rafa Martínez, cuya camiseta número '17' será retirada en La Fonteta el domingo en los prolegómenos del partido ante el Joventut de Badalona. "A Rafa lo tuve como jugador, es una bellísima persona, encantador, que ha hecho mucho por Valencia Basket. Lo ha dado todo y, por eso, es querido por todos. Ha hecho muchas cosas bonitas aquí, aparte de ganar títulos, muchas más cosas por el club, dentro del vestuario, con la gente y la afición. Es muy bonito que la gente se lo pueda agradecer, estoy seguro de que será un acto emotivo en el que la Fonteta le devolverá todo el cariño de tantos años", concluyó.