La temporada arranca para el Valencia Basket con dos partidos en menos de 48 horas. Un inicio de vértigo en el que apenas habrá tiempo de digerir la exigencia de un año en el que la alternancia de la Liga ACB Endesa y la Euroliga llevará al equipo ‘taronja’ a disputar más de 70 encuentros oficiales de aquí hasta junio de 2023. El primer episodio llegará este viernes en Sevilla, donde Álex Mumbrú vivirá su debut oficial como entrenador del Valencia BC en el pabellón San Pablo frente al Real Betis (19:00 h, Movistar + Deportes 2) en la jornada inaugural de la liga española. Dos días más tarde, la competición proseguirá en la Fonteta con la visita del Joventut de Badalona.

El nuevo entrenador recordó que su equipo deberá "acostumbrarse a jugar cada 48 horas" y puntualizó que "dentro de poco habrá una semana en la que jugaremos cuatro partidos". "Con cerca de 70 partidos por temporada habrá picos de sierra en el rendimiento. Es normal durante la temporada y más jugando la Euroliga. Tendremos que controlar las lesiones y, sobre todo, ir construyendo equipo", añadió. Llegados a ese punto, Mumbrú advirtió que aún hay trabajo por delante en el objetivo de "conjuntar" el juego de su equipo tras las incorporaciones tardías de los internacionales Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Klemen Prepelic y Bojan Dubljevic, o del último fichaje, Jared Harper.

"No estamos en el punto que me gustaría para empezar, solo hemos acumulado tres entrenamientos con todos y nos han venido cuatro jugadores en los últimos días, pero sí estamos listos para competir e ir mejorando", comentó Mumbrú, que confía en que toda la plantilla de su nuevo Valencia BC pronto asimile los conceptos tácticos de un baloncesto que será más agresivo en defensa y rápido en las transiciones que el del pasado curso. "Para los internacionales la adaptación al club y al clima está hecha, tienen aquí su casa y un bagaje táctico bastante bueno".

Además, el ‘coach’ de 43 años destacó los "tres o cuatro días" que en la presente semana ha podido preparar el estreno en la ACB con todos. Mumbrú espera que a su equipo le vaya "mejor" que en el duelo de la presentación de hace una semana contra Monbus Obradoiro. "Fue un partido en el que no estuvimos bien. Ahora hemos podido entrenar tres o cuatro días y nos ha servido en ese objetivo de conjuntarnos", señaló.

Paciencia con Jared Harper

El hecho de, únicamente, poder contar con dos de los tres jugadores extracomunitarios que hay en la plantilla obliga al entrenador a realizar un descarte técnico. En este caso, el único, ya que para el total de 12 convocados solo sobra un jugador tras las bajas por lesión de Martin Hermannsson y Milán Jiménez. Todo hace indicar que quien no se vista será el base estadounidense Jared Harper, más retrasado que los demás en el proceso de adaptación. El cubano Jasiel Rivero vive su segundo año en el club, mientras que el norteamericano James Webb, fichado del UCAM Murcia, sabe también lo que es jugar en la Liga Endesa.

"Normalmente, esta temporada vamos a apurar hasta el último segundo para dar la lista de 12 que se vestirán. Quiero que todo el mundo esté enchufado hasta el final y, por eso, no sería bueno darla antes. Además, quedan dos entrenos y pueden pasar cosas (hoy el equipo hará una sesión de tiro en el escenario del partido)", explicó Mumbrú en la sala de prensa, lugar en el que, no obstante, dejó pistas evidentes de que el primer descarte entre los extranjeros puede ser Harper. "Jared tardará un poco más que todos los demás. Es nuevo en el equipo, ha venido hace poco de Estados Unidos y no había salido antes de allí. Hemos de tener un poco de paciencia con él", aseguró el barcelonés.

Por primera vez, el Valencia BC dispondrá de una plantilla de 15 hombres (Hermannsson no estará disponible hasta 2023) y Mumbrú resaltó que pretende que sean los jugadores los que se ganen los minutos y hagan una "rotación amplia" con sus méritos en los partidos y los entrenamientos.

Finalmente, el técnico ‘taronja’ avisó que esta tarde el Betis de Luis Casimiro, ex VBC, se presenta como un "duro rival porque mantiene un bloque importante del equipo que acabó bien la pasada campaña". Frente a jugadores de nivel como Shannon Evans o BJ Johnson, el propósito será "llevar el partido donde queremos".

El domingo, sin descanso, segunda jornada de ACB y homenaje a Rafa Martínez

Casi sin descanso, la competición volverá el domingo con la jornada 2 ante el Joventut (18:30 h). Antes de ese encuentro), en torno a las cinco y media, el club dará el nombre de Rafa Martínez a la pista 3 de L’Alqueria del Basket y, al acabar el choque ante la Penya, se elevará al techo del pabellón una réplica de su camiseta con el ‘17’, que quedará así oficialmente retirado en el equipo masculino del club. "Es algo emotivo que un club agradezca la trayectoria de un jugador como Rafa, que lo ha dado todo y es querido por todos", dijo Mumbrú, que además de enfrentarse a él como jugador y coincidir en la Selección, fue su entrenador en el Bilbao Basket. "Es una bellísima persona, es encantador", concluyó.