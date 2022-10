Rafa Martínez ya está a la altura de Nacho Rodilla y Víctor Luengo. Su camiseta con el '17' se une en lo más alto de La Fonteta a las de las otras dos grandes leyendas del Valencia Basket, que también estuvieron presentes en el acto de homenaje al de Santpedor.

El jugador más laureado en la historia del club, con cinco títulos, estuvo acompañado de su familia y horas antes asistió al primer reconocimiento en L'Alqueria, donde dieron su nombre a la pista tres.

Ya en La Fonteta y después de la victoria del Valencia Basket ante el Joventut, Rafa Martínez se dirigió a todos los presentes para, emocionado, agradecer el homenaje y todas las vivencias deportivas y personales que tuvo en el club taronja y en la ciudad.

Palabras de emoción

"Es imposible explicar con palabras lo que siento y he sentido durante tanto tiempo, quiero dar mi agradecimiento al Valencia Basket, a Juan y a Hortensia, por el trato, la confianza y la cercanía, que me han hecho tener un sentimiento de club y de cercanía que siempre llevaré dentro. También a la afición taronja y a Valencia porque el mejor título que tengo es vuestro cariño y eso siempre lo voy a llevar en el corazón. Me habéis hecho experimentar un sentimiento muy grande, también a mi familia y a mis padres, gracias por guiarme, por educarme y darme valores como el trabajo, el sacrificio y la humildad, os quiero mucho".

A ello añadió que "iba a ser una aventura y se convirtió en la mejor experiencia de mi vida, con el regalo añadido de nuestra valenciana, mi hija Paula. El primer año fue muy difícil, no sabía si este era mi sitio y me convenciste de que lo iba a ser", dirigiéndose a su mujer.

"Estoy muy feliz y contento de estar con estos compañeros y amigos, hemos vivido mil historias juntos, hemos vivido mil historias buenas y malas, pero siempre nos hemos levantado y es un lujo tenerlos aquí. Quiero que cuando veáis mi camisetas, esté donde esté siempre seré uno de los vuestros. ¡Amunt València, sempre taronja!"