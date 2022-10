Esta tarde el Valencia Basket completará las 48 horas de vértigo con las que ha comenzado la temporada 2022/23. Después de un debut exitoso en la primera jornada de la Liga ACB Endesa, gracias a una sólida victoria frente al Betis en Sevilla (78-83), la dificultad aumenta este domingo con la visita a La Fonteta del Joventut de Badalona (18:30 horas, #Vamos). No se trata solo de un partido, sino la primera vez que la resistencia competitiva del equipo ‘taronja’ se va a poner a prueba en una campaña donde la exigencia va a ser el denominador común con la Euroliga siempre presente.

"Es difícil poder preparar cosas con tan poco tiempo entre partidos, pero tenemos que acostumbrarnos a este ritmo. Es la primera vez que vamos a jugar dos partidos muy seguidos y vamos a ver cómo somos capaces de aguantarlo físicamente", comenta Álex Mumbrú, que vivirá su primer día sentado en el banquillo local de la Fonteta en partido oficial. Como destaca el entrenador, la competición no se detiene para esperar a nadie. De hecho, el próximo jueves el equipo se estrenará en la EuroLeague frente al Cazoo Baskonia del extécnico del Valencia BC Joan Peñarroya. Y, tres días más tarde, se echará encima la tercera jornada de Liga con el desplazamiento a Bilbao, precisamente, la plaza de la que procede Mumbrú.

El enfrentamiento con el Joventut supone vérselas con uno de los cuatro mejores de la pasada edición de la Liga ACB. Los de Carles Duran, semifinalistas llevando al Barça al cuarto partido en el ‘Playoff’ de junio, han mantenido la estructura de equipo que les condujo al éxito. Ahora, no obstante, el Joventut aterriza en València con las primeras urgencias del curso. Los catalanes han caído en sus dos primeras citas: las semifinales de la Supercopa, contra el Barcelona (91-74), y en la primera jornada en el Olímpic de Badalona frente al Bilbao Basket (76-81).

En la plantilla de la ‘Penya’ hay dos jugadores con pasado ‘taronja’, Pau Ribas y Guillem Vives. Precisamente, el segundo de ellos ha alertado a sus compañeros de que necesitarán «más energía y deseo» del mostrado hasta el momento para sorprender al Valencia. "Esas ganas no pueden faltar si quieres ganar en Valencia, porque si ellos nos ganan en esos aspectos será imposible que podamos vencerles", dijo el base verdinegro. "No hemos tenido el inicio deseado, pero esto sigue... ante el Bilbao no tomamos las mejores decisiones, así que en estas horas tenemos que cambiar muchas cosas, aunque jugar en una pista como la del Valencia supone un plus", añadió.

Mumbrú, por su parte, insta a los suyos a centrar toda la atención en el partido en un día festivo por el tributo al eterno capitán, Rafa Martínez. "Estamos para jugar un partido, no para festejar y debemos estar centrados los 40 minutos para jugar frente a un gran rival. Se han reforzado muy bien con Kyle Guy, Ellenson u Howard, además tienen mucha gente del año pasado y una cantera que siempre aporta muchísimo. Cuenta con mecanismos adquiridos, no es el típico equipo de inicio de curso porque tácticamente van muy avanzados", avisó el técnico barcelonés sobre un rival donde la referencia sigue siendo el croata Ante Tomic.

Valencia y Joventut se enfrentaron en Salou en la pretemporada con victoria valenciana, si bien, en el cuerpo técnico ‘taronja’ no se da excesiva importancia a este amistoso ni a los precedentes que dicen que el VBC ganó en 12 de las últimas 13 visitas barcelonesas.

Todo apunta que Jared Harper volverá a ser el descarte entre los tres no comunitarios de la plantilla, siempre y cuando James Webb III no se resienta de la torcedura de tobillo sufrida en Sevilla. Millán Jiménez y Martin Hermannsson son las bajas por lesión.