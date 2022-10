Rafa Martínez se ha emocionado en el primero de los dos homenajes que el Valencia Basket tiene reservados este domingo para el 'eterno capitán'. El jugador ha dado nombre a la pista número 3 de L'Alqueria del Basket como reconocimiento a sus 11 temporadas de servicio intachable y exitoso a la entidad, con la que conquistó cinco títulos. Cerca de 500 aficionados han arropado al exjugador de 40 años, retirado a la conclusión de la pasada temporada, llenando las gradas de las instalaciones de cantera.

Instantes antes del comienzo del acto, Rafa Martínez ha departido en la pista con Juan Roig, máximo accionista del Valencia BC, el presidente, Vicente Solá, y los míticos Víctor Luengo y Nacho Rodilla, que dan nombre a las pistas 1 y 2, respectivamente, de L'Alqueria del Basket. Junto a ellos también estuvo el director general, Enric Carbonell. Precisamente, Carbonell introdujo al protagonista con este emotivo mensaje: "Tienes talento deportivo, pero sobre todo, humano, muchas gracias, Rafa, por haber defendido como un 'pitbull' los colores del Valencia Basket".

A continuación, Rafa ha destapado las letras con su nombre en la pista 3 de L'Alqueria. A su lado, su esposa, Olatz, y sus hijos, además de sus padres, Santiago y Angelita. Después, a Rafa le tocó tomar la palabra: "Es un orgullo tener una pista en L'Alqueria con mi nombre. Solo puedo dar las gracias por la confianza depositada en mí tantos años. Recuerdo como los niños se fijaron alguna vez en mí en estas instalaciones, ahora que mi nombre vaya a estar aquí muchos años me pone muy orgulloso. Muchas gracias, soy uno de los vuestros para siempre".

Al eterno capitán le costó relatar con palabras todas sus sensaciones ante la demostración de cariño. "El Valencia Basket y esta ciudad me dieron siempre la sensación de que es mi casa aun siendo de otro lugar. Esa manera de sentirme aquí no la cambio por nada, ni por los títulos ni por todo lo hecho. Siempre que vengo tengo la sensación de que no pasa el tiempo, creo que con eso puedo explicar lo que siento cuando estoy en València", explicó.

Además, el exjugador de Santpedor resaltó que en su paso por el club "intentó hacer bien el trabajo". "Luché como uno más de aquí por el club, me pone feliz venir y ver que cada vez el club tiene una estructura más fuerte y es más ambicioso", agregó.

Preguntado por un futuro ligado al Valencia Basket desde los despachos, Rafa Martínez respondió: "Acabo de aterrizar en una nueva vida laboral. Nunca se cierran las puertas... si Juan (Roig) quiere, claro", bromeó mientras el máximo accionista sonreía y le aplaudía.

En el acto homenaje a Rafa Martínez estuvieron también exjugadores como José Simeón, Rubén Burgos, actual técnico del equipo femenino, o el director deportivo del femenino, Esteban Albert. Además, Rafa contó con el calor de una treintena de paisanos, amigos y familiares procedentes de tierras catalanas.

El primero de los dos homenajes se cerró con las fotos de familia. Primero con una representación de la cantera, después con Nacho Rodilla y Víctor Luengo, con la familia y, finalmente, con Juan Roig y el resto de dirigentes. Rafa Martínez se dirigió a los aficionados para agradecerles todo el calor y como corearon su nombre.

Después del partido frente al Joventut, se retirará el '17' de Rafa Martínez, dorsal que se izará a lo alto del pabellón junto a '15' de Luengo y el '11' de Rodilla. Números que ningún jugador podrá vestir.