Dos de dos para el Valencia Basket en un estreno intenso en la Liga Endesa. Los pupilos de Álex Mumbrú han sumado una victoria de altos vuelos contra uno de los cuatro finalistas de la pasada acb, el Joventut de Badalona. El equipo 'taronja' dominó el partido hasta el tercer cuarto, pero en el último el acierto desde la línea de tres de los catalanes, con 8 triples en los últimos 15 minutos, hizo peligrar seriamente el triunfo (101-97).

Jared Harper, con 24 puntos, y Jasiel Rivero, con 17 puntos, 11 rebotes y 30 créditos de valoración, fueron los principales armas del Valencia Basket, que dominó una vez más el rebote y castigó las pérdidas del Joventut, dos aspectos que no bastaron y necesitaron un plus al final tras la reacción de la 'Penya'. El base estadounidense, que aún no había jugado un partido oficial en el baloncesto europeo, firmó un debut brillante.

El duelo comenzó a cámara lenta, como esperando a que se mitigasen los ecos del emotivo homenaje recibido por Rafa Martínez en la pista 3 de L'Alqueria del Basket, desde este domingo el parqué que luce su nombre. Pero, poco a poco, entró en calor. Mientras el Valencia BC se imponía en lo colectivo, Ante Tomic y, sobre todo, Kyle Guy tiraban del carro verdinegro del Joventut de Badalona.

El tirador estadounidense respondió al instante al triple de Víctor Claver con la misma medicina, y poco después desde la línea de tiros libres a un palmeo imponente de Jasiel Rivero (16-16, m. 7). En pocos minutos el alero de Indiana sumaba 12 de los 16 puntos de su equipo. Sin embargo, Jonah Radebaugh y Jared Harper extendieron la renta al final del primer cuarto desde más allá del perímetro (23-18, m. 10).

No fue un mal día desde la línea de triples para el conjunto de Álex Mumbrú, aunque el factor diferencial volvió a ser, como en Sevilla en la primera jornada de la Liga ACB Endesa, el rebote. Con un fulgurante inicio del segundo cuarto, los valencianos se escaparon con ocho puntos de renta tras un lanzamiento exterior del pequeño Harper y una penetración poderosa de Rivero (28-20, m. 11).

Los 'taronja' explotaron su fortaleza en el rebote ofensivo, especialidad en la que 'Papi' Rivero sobresalió sobre el resto con cinco capturas de ataque antes del ecuador de este segundo capítulo. La superioridad debajo del aro de la 'Penya' permitió, por ejemplo, el tercer triple de Harper en cuatro intentos (31-23, m. 13). Pero el Joventut revivió cuando peor estaba, y lo hizo de nuevo de la mano de seda de Guy, que forzó una acción de cuatro puntos. Ayudado por Tomic, el norteamericano puso por unos momentos a los suyos por delante (33-37, m. 16).

Entonces, el Valencia Basket bajó al 'barro' y endureció la defensa para volver a apoderarse del rebote. El Joventut no anotaría ya hasta el descanso, circunstancia que los de Mumbrú aprovecharon para firmar un parcial de 10-0 gracias a un triple de Jaime Pradilla, dos tiros libres de Chris Jones y cinco puntos consecutivos del cerebral Sam Van Rossom (43-37, m. 20).

A la vuelta de los vestuarios, Tomic tomó el relevo ofensivo de Guy. Siete puntos del pívot croata, los primeros tras un discutido 2+1, acercaron de nuevo al Joventut (47-44, m. 22). No obstante, una vez el Valencia BC repelió el intento con un baloncesto más coral. Esta vez, el que se unió a la causa fue Josep Puerto, forzando una falta para dos tiros libres y convirtiendo un triple (52-44, m. 24). Después de una incursión con canasta de Jones, Carles Duran se vio obligado a parar el reloj.

Pero el tiempo muerto del entrenador del Joventut no resultó. La defensa de Radebaugh, por fin, estaba anulando a Guy y un mate de Puerto tras robo y asistencia de Jones ponía al Valencia mandando por encima de la decena de puntos (58-47, m. 26). Dos minutos más tarde, después de una excelente circulación de balón, Xabi López-Arostegui colocó el +15 (64-49, m. 28). Eso sí, Busquets replicó la acción desde la otra esquina y, con un segundo triple consecutivo, devolvió a los suyos a la vida (64-59, m. 29).

Antes de entrar en el último cuarto, Harper estiró nuevamente desde el 6,75 m una ventaja que Birgander recortó nuevamente a seis puntos (67-61, m. 30). El apasionante capítulo final arrancó con un intercambio de triples entre los protagonistas anteriores, Harper y Busquets, fiesta a la que se unió López-Arostegui (73-64, m.31). No obstante, el Joventut impuso un ritmo desde la línea de tres que el Valencia fue incapaz de igualar y con el que se metió de lleno en la pelea por la victoria.

A cinco minutos de la conclusión, Pau Ribas afinaba nuevamente la puntería desde más allá del perímetro para estrechar el marcador (77-74, m. 35). Además, el conjunto 'taronja' echó en falta auxilios en el juego interior para Jasiel Rivero. Kyle Alexander se quedó en el banco con cuatro faltas y cero puntos. La baja de James Webb III, con molestias, también se acusó en el juego por dentro. Henry Ellenson y Tomic se adueñaron de la pintura mientras los tiradores de la 'Penya' seguían con las manos calientes.

Con una canasta desde dentro de la 'botella', Jones recuperó algo de oxígeno para los locales (83-79, m. 37). Pero entonces Guy explotó otra vez con dos triples que silenciaron a la Fonteta. Tras una canasta de dos de Guillem Vives distanció a cuatro a los verdinegros (83-87, m. 38). En la jugada posterior, Jones erró desde lejos y Claver no se atrevió a lanzar, pero asistió a Rivero, que sacó la falta en el poste bajo. El cubano solo anotó uno de los dos tiros, aunque el balón cayó del lado local y, segundos después, el 'Papi' rompió a su par con su rápido de juego de pies (86-87). Los 40 minutos terminaron con una asistencia de Rivero a Dubljevic, que fue objeto de falta a solo seis décimas del final. 'Dubi' solo pudo encestar el primero.

A la prórroga tras los tiros libres de Bojan Dubljevic

La prórroga fue inevitable. Un tiempo extra en el que el Joventut empezó otra vez castigando desde fuera, esta vez, con Vives como ejecutor. Dubljevic, en cambio, pudo sacarse la espina del tiro libre fallado con el triple que empató el duelo (92-92, m. 42). Vives seguía a la suya con otros tres puntos. Un rebote de Radebaugh dio la opción a Rivero de sacar petróleo en la pintura. Harper, el otro gran protagonista de la noche 'taronja', dio una ligera ventaja con dos tiros libres, contrarrestados de nuevo por Vives, empeñado en aguar la fiesta en València. La valentía del pequeño Harper dio el triple de la victoria (99-97, m.45), redondeada con dos tiros libres de Chris Jones.