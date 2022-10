El capitán del Valencia Basket Bojan Dubljevic explicó antes de arrancar este jueves la Euroliga que, aunque no les garantice repetir en la próxima edición como en anteriores participaciones, el objetivo es entrar en los cuartos de final de la competición y una vez ahí pelear por ganarla.

"El objetivo es entrar en 'top 8', si es posible después en la 'Final Four' y si es posible ganarla, pero es la Euroliga, la competición más dura de Europa", recordó el interior montenegrino.

Aun así, el pívot señaló que no piensan en el futuro ni en el final de la temporada. "Vamos partido a partido, poco a poco. Queremos ganar todo los partidos que podamos", afirmó.

"El objetivo es ganar todo. El año pasado teníamos muchas lesiones y este hemos empezado un poco tarde por el Eurobasket y nos falta aún estar juntos", explicó.

Respecto al duelo de este jueves ante el Cazoo Baskonia, destacó que mirarán sus propias "cosas" y que eso es "lo más importante". Además, restó importancia al hecho de que el técnico del equipo vasco sea Joan Peñarroya, que lo fue del Valencia Basket la pasada campaña. "No pensamos en quién viene. Es un partido muy difícil, con un equipo muy físico pero jugamos con nuestra afición que seguro que nos va a ayudar mucho", auguró.

Charla con Mumbrú y pérdida de peso

Respecto a la nueva forma de jugar del equipo con Álex Mumbrú, más rápida en ataque y agresiva en defensa, y al hecho de que él haya perdido cerca de diez kilos explicó que se debe a esa situación. "Antes de verano hablé con el entrenador, me explicó qué quiere y he trabajado todo el verano. Lo mas importante es el equipo y me dijo donde podía ayudar más y ya está", concluyó