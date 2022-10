Noa María Djiu Morro (Palma de Mallorca, 2/12/04) ha vivido un año "inolvidable" con el Valencia Basket. Fichada en agosto de 2021, desde el Centro de Tecnificación Deportiva ‘Illes Balears’, un mes después, la mallorquina ganó el oro en el Europeo sub-17 de 3x3. En diciembre debutó con 17 años recién cumplidos en la LF Endesa como ‘taronja’ y este pasado verano conquistó con España un oro y una plata en los Europeos sub-20 y sub-18, respectivamente. ¿Qué más puede pedir?

¿Cómo afronta la nueva temporada 2022/23?

Con muchísima ilusión. He estado toda la pretemporada, y en este inicio de temporada, con el equipo de Liga Femenina, vamos a ver cómo evolucionamos. El plan es alternar el primer equipo y el Paterna en la Liga Challenge, trabajar mucho y seguir creciendo.

De momento, funciona. Fue la mejor en el estreno liguero del Paterna (13 puntos, 15 rebotes) antes de viajar con la primera plantilla a la Supercopa.

La verdad, el estar con jugadoras de tan alto nivel a mí me ayuda muchísimo. En el día a día, a veces, puede parecer complicado, pero luego se ven los resultados cuando juego en el Challenge. Se aprende muchísimo de las jugadoras del primer equipo.

¿Qué consejos le dan?

Sobre todo, ayudan a estar más tranquila, ocupar mejor los espacios y fluir mejor sobre la pista y conectar con las compañeras

¿Con quién ha congeniado de una manera especial?

Con Alba Torrens. Mira que llevamos poco, pero me ha tratado superbien desde el primer día. Me ha acogido en el equipo, le he contado algunas cosas y me ha ayudado. Como somos las dos de la Isla, eso ha influido.

Conexión mallorquina.

(Sonríe) Alba (Torrens) y Raquel Carrera han sido mis ídolos desde que empecé a jugar.

Menudo verano de alegrías vivió, ¿con cuál se queda?

No sabría elegir. Con la U20 fue totalmente inesperado: mi primer campeonato de Europa, ganar y estar en el quinteto ideal con gente dos años mayor... Fue una experiencia brutal para mí. Pero la U18 es mi generación, un grupo muy unido que lo pasamos genial. La plata dolió, pero con el tiempo se valora mucho.

¿Qué balance hace de sus 14 meses en València? Desde el club siempre se dice que Noa ha crecido muchísimo.

El club me abrió las puertas a todo esto, a crecer y jugar al más alto nivel. Por eso estoy donde estoy. Me miro un año atrás y era muy diferente a la Noa de ahora.

¿Es un extra de ilusión para las jóvenes que haya espacio en una plantilla corta?

Claro, al ser nueve profesionales nos dan tres plazas y las posibilidades son inmensas. Somos tres pívots y dos exteriores las vinculadas. Es una oportunidad tremenda, nos sentimos una más.

Hija de jugadora de baloncesto, Sara Moro, ¿a qué edad vio que este era su camino?

Hacía baile y gimnasia, y cuando tenía unos diez años mi madre me dijo ‘vas a jugar al baloncesto como que me llamo Sara’ (ríe). Lo probé y me encantó. En el Santa María, con unos 13, empecé a ver resultados.

¿Qué le pide a la temporada?

Espero verme en un año mucho mejor jugadora, trabajando, cuidando mi dieta y mi vida para el deporte. Quiero seguir creciendo. Evolucionar como ‘4’ jugar dentro, coger rebotes, tirar desde fuera...