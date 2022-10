Álex Mumbrú no pudo evitar mostrar su decepción por la derrota ante el Asvel Villeurbanne y a pesar de protestar efusivamente la falta señalada sobre Harper a falta de 2,8 segundos, el técnico prefirió centrarse en la rueda de prensa en aspectos más técnicos.

"Queríamos tener un tiro al final y no asumir riesgos en los pases. Habéis visto todos la decisión. Es baloncesto, los árbitros pitaron falta, pero no hablaremos ahora de los arbitrajes". A ello añadió que "entiendo que el público pueda opinar, solo faltaría, puede decidir si las cosas están bien o mal. Hemos mejorado mucho comparado con los últimos partidos y en un final igualado no hemos sabido rematarlo. No hemos sido capaces de un buen juego final".

Respecto a las dos caras del equipo, resaltó que "hemos jugado bien los primeros quince minutos de partido pero en los últimos cinco minutos no lo hemos hecho, con ratos en los que nos hemos defendido. En el tercer cuarto hemos vuelto a entrar al partido y creo que al final el partido podía caer de cualquier lado y ha caído del lado de ASVEL", señaló.

El técnico que dijo respecto al hecho de que Sam Van Rossom no jugara que ha tomado la decisión que creía "mejor" y aclaró que cuando cambió a Josep Puerto fue el jugador quién lo pidió y que aunque lo devolvió a la pista cuando el público lo reclamaba era normal que regresara.

"Ha pedido el cambio porque estaba muerto. Ha estado muy bien defensivamente y si hemos vuelto ha sido en parte por él. Era normal porque volviera a jugar no sólo porque lo pidiera la Fonteta", aclaró.

Parker: "Podía haber ganado cualquiera"

El entrenador del ASVEL, TJ Parker, confirmó que fue "un partido muy duro" pero dijo que siempre es complicado hacerlo en la Fonteta. "De hecho no habíamos ganado nunca aquí, pero para nosotros es una gran victoria por ser la primera en la Euroliga".

"Ha sido un final apretado, hemos tenido el tiro de Nando De Colo que no ha entrado, luego el suyo tampoco y al final hemos tenido los tiros libres para ganar. Esta vez hemos ganado nosotros pero podría haber ganado cualquiera", admitió.