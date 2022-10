Álex Mumbrú admitió que tanto él como entrenador y los jugadores del Valencia Basket están "jodidos" por la "derrota dolorosa" frente al UCAM Murcia en La Fonteta (74-75). El técnico de los 'taronja' asegura que le "preocupa el estado anímico de los jugadores después de las derrotas ajustadas en casa" contra ASVEL Villeurbanne y Murcia.

Asimismo, Mumbrú reconoce que el equipo está "ansioso" por los últimos resultados y añade que "la confianza" debe recuperarse con "trabajo" con vistas a los difíciles partidos que esperan la semana pasada, martes y jueves habrá jornadas de Euroliga en Turquía frente a Anadolu Efes y Fenerbahçe, y el domingo en la pista del Monbús Obradoiro.

Esta es la rueda de prensa completa de Álex Mumbrú:

Valoración del partido

Fue un partido igualado en la primera parte, lo rompimos en la segunda con momentos de buen juego y, al final, se ha ajustado. Nos han metido tres triples y nosotros, liberados y en acciones bien jugadas, no tuvimos ese acierto. La derrota es dolorosa, en los últimos segundos, como en el otro día. Estamos jodidos. Es normal, estaremos jodidos durante un rato, mañana volveremos a entrenar y viajaremos a Turquía pensando en el siguiente partido.

Próximos partidos en canchas turcas

Me preocupa el estado anímico del equipo después de dos derrotas en el final, en casa, para afrontar estos partidos contra el actual campeón de Europa y el Fenerbahçe, y luego un Obradoiro que tiene toda la semana para preparar el partido. Lo sabíamos desde el principio, no nos queda más que trabajar, hacerlo mejor y seguir comprometidos, no hay más fórmula.

Otro partido que el equipo no supo cerrar con ventaja de nueve puntos

Nos ha pasado varias veces, es algo que es difícil de controlar cuando el equipo cae... Cuando tienes esa ventaja y sigues jugando bien, pero se falla lo que se ha estado en el resto del partido. Recuerdo una opción de Sam (Van Rossom) que ha estaod etiendo en el partido, una de Sam abierta, una de Jonah (Radebaugh) que duda con un tiro abierto. A veces, el estado de ánimo también juega. El partido contra el ASVEL nos hizo mella en lo anímico para controlar esos momentos en los que vamos diez o nueve puntos arriba.

¿Ve alguna mejora en el juego?

Es una parte, sobre todo, anímica cuando estás ansioso. Estamos bajos, con algo de ansiedad, que genera, por ejemplo, errores con la penetración de Jones y regalamos cuando vamos dos arriba con balón. No acabamos de cerrar los partidos y tenemos que corregirlo rápidamente.

¿Por qué falta confianza en el equipo?

La confianza se gana con victorias, si estos dos partidos los hubiéramos ganado estaríamos saltando de alegría. Cuando no tienes confianza lo que queda es trabajar y seguir esforzándote para seguir construyendo. Ha llegado gente tarde de las selecciones, y no quiero que sea excusa porque le ha pasado a más equipos. Hay gente nueva, nuevo entrenador, y nos está costando adaptarnos. Hemos perdido confianza en este tiempo de adaptación de unos a otros.