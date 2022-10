El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, aseguró antes de visitar este martes al Anadolu Efes, que en la Euroliga deben tener, si quieren ser competitivos, un juego ofensivo directo y vertical, una manera de atacar muy diferente a la que ha tenido el equipo en los últimos cursos.

"Viendo cómo juegan los equipos de la Euroliga y el físico que tienen, es complicado competir si no eres vertical. Muchos equipos juegan a destrozar y es casi imposible dar tres pases porque enseguida te destrozan el juego y te hacen jugar peor. Es algo que nosotros sufrimos. Tenemos que intentar ser verticales y buscar siempre nuestras opciones", explicó en declaraciones a los medios.

El técnico señaló que afrontan "un partido realmente complicado ante el campeón de Europa y en su casa" del que dijo que tiene un "un arsenal por dentro y por fuera".

Mumbrú señaló que les obligará a estar "bien en todas las líneas", pero también subrayó que deben lograr que su juego interior "funcione" y que sea capaz, tras los bloqueos, "de parar su juego exterior, que es muy, muy vertical".

Además, señaló que deben ser capaces de evolucionar, pese al peso que supone haber encadenado cuatro derrotas seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga. "Tras las dos derrotas que hemos tenido es muy importante seguir construyendo y tratar de jugar cada vez mejor a baloncesto", destacó Mumbrú, que asumió la dificultad extra de compaginar ambas competiciones.

"La Euroliga es lo que tiene, en la Eurocup hay algunos equipos que te dan más aire pero aquí no. No hay otra forma de hacerlo que afrontar el siguiente partido y no mirar mucho mas allá", añadió