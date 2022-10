El cara o cruz final esta vez cayó del lado del Valencia Basket, pero los taronjas hicieron méritos más que suficientes para ganar antes incluso de esos últimos segundos, en un partido en el que los once jugadores que saltaron a la pista anotaron. Por ello y por el esfuerzo colectivo y en defensa, Álex Mumbrú aseguró tras el triunfo de su equipo este martes en la pista del Anadolu Efes (91-92) que todos sus jugadores dieron "un paso adelante" respecto a los anteriores partidos y destacó que todos anotaron en una "gran victoria de equipo".

"Ha sido un partido muy difícil para nosotros. La puesta en escena no ha sido la mejor pero el equipo se ha agarrado al partido con un porcentaje muy alto de triples", explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"En la segunda parte hemos sido capaces de aguantar hasta el final y hemos jugado un final ajustado que podía haber caído de los dos lados pero que ha caído de la nuestra", añadió Mumbrú, quien además apuntó que el equipo está en crecimiento.

Ergin Ataman: "Ellos merecieron ganar el partido"

Por su parte, Ergin Ataman, entrenador del Efes, reconoció que sus protestas a los árbitros en las últimas acciones fueron erróneas. "Puede que nos quejáramos mucho pero sus decisiones fueron correctas. Lo he visto en la televisión, no hemos perdido por los árbitros y así lo he dicho en el vestuario", destacó.

"La realidad es que todo el partido hicimos una defensa terrible. Ellos merecieron ganar el partido", concluyó.